Kırıkhan'da 3 bin kişi karantinada

Haziran ayında başlayan normalleşme ile birlikte yükselişe geçen vaka sayıları son günlerde kış mevsimininde etkisiyle birlikte bir çok şehrimizde yükseklişe geçti. Bu illerimizden biriside Hatay ve ilçeleri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada Hatay genelinde korona virüs vaka sayılarında yüzde 125 artış olduğuna dikkat çekmesinden sonra Hatay'da tedbirler sıkı uygulanmaya başlandı.

Hatay'a bağlı Kırıkhan belediyesi başlatmış olduğu uygulama ile birlikte ilçenin caddelerini deterjanlı suyla yıkamaya başladı.

3 BİN'DEN FAZLA KİŞİ KARANTİNADA

Belediye başkanı Ayhan Yavuz yapmış olduğu açıklamada korona virüs hastalığını her il ve ilçeyi olduğu gibi Hatay'ı ve Kırıkhan'ı da kötü bir şekilde etkilediğini söyledi. Yavuz, ilçedeki karantina altında olan kişi sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çekti ve kendisininde korona virüse yakalanıp atlattığını ve iki maske taktığını söyledi. Başkan Yavuz halkını maske,mesafe ve hijyen kurallarına uyulması hususunda uyardı.

İlçede şu anda 3 bini aşkın kişinin karantinada olduğunu söyleyen Belediye başkanı Ayhan Yavuz, halkının mümkün olmadığınca dışarı çıkmamalarını ve bu uygulamalar 1 ay daha sabretmelerini istedi. Aşıların vurulmaya başlamasıyla birlikte bu hastalığı yeneceklerine dikkat çekti.