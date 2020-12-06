Kırıkhan'da 3 bin kişi karantinada

Haziran ayında başlayan normalleşme ile birlikte yükselişe geçen vaka sayıları son günlerde kış mevsimininde etkisiyle birlikte bir çok şehrimizde yükseklişe geçti. Bu illerimizden biriside Hatay ve ilçeleri.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada Hatay genelinde korona virüs vaka sayılarında yüzde 125 artış olduğuna dikkat çekmesinden sonra Hatay'da tedbirler sıkı uygulanmaya başlandı.
Hatay'a bağlı Kırıkhan belediyesi başlatmış olduğu uygulama ile birlikte ilçenin caddelerini deterjanlı suyla yıkamaya başladı.
3 BİN'DEN FAZLA KİŞİ KARANTİNADA
İlçede şu anda 3 bini aşkın kişinin karantinada olduğunu söyleyen Belediye başkanı Ayhan Yavuz, halkının mümkün olmadığınca dışarı çıkmamalarını ve bu uygulamalar 1 ay daha sabretmelerini istedi. Aşıların vurulmaya başlamasıyla birlikte bu hastalığı yeneceklerine dikkat çekti.