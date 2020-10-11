Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

Acı olay Eskişehir'de gerçekleşti. Eskişehir Odunpazarı ilçesinde 71 Evler Mahallesinde bir apartmanın 4'üncü kattaki evlerinde bulunan 1 yaşındaki kız çocuğu Hazal ile 6 yaşındaki ağabeyi anneleri Mihrican A. Ekmek yapmak amacıyla bahçeye indiği sıralarda evin balkonuna çıktılar. O sırada balkonlarının koruyucu camı kırık olması nedeniyle 1 yaşındaki Hazal 4. Kattaki evlerinin balkonundan aşağıya beton zemine düştü. Yaşanan bu korkunç olay sonrasında Hazal’ın yakınları hemen küçük bebeği en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm uğraşlara rağmen küçük bebek kurtarılamadı.

"KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM"

Olayın en yakın görgü tanığı olan Cafer Dal, çocukları balkonda gördüğünün ve kırık camdan aşağı düşeceklerini anladığı için koşturduğunu ancak engel olamadığını söyledi. Çocuğun yanına vardığında kanlar içerisinde yattığını olayın çok korkunç olduğunu ve yerde duran bebeğin akrabaları tarafından hemen hastaneye kaldırıldığını ekledi.

Yaşanan bu korkunç olayda küçük kızdan geriye sadece yerde duran bir çift ayakkabısı kaldı.