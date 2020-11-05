Kirayı ödemeyen kiracı evden nasıl çıkarılır, ev nasıl tahliye edilir? Kira ödenmediği durumlarda neler yapılır?

Gayrimenkul kiralama işlemleri sırasında oluşturulan kira sözleşmeleri hem kiracılar hem de ev sahipleri açısından büyük önem arz etmektedir. Kiraların düzenli ödenmemesi ya da hiç ödenmemesi halinde ev sahiplerinin ne gibi yaptırımlarda bulunabilecekleri merak edilen konulardan biridir.

Kira Ödenmediğinde Ev Sahibi Ne Yapabilir?

Kiraların kiracılar tarafından düzenli ödenmemesi ya da ödenmemesi halinde sözleşmeye göre yaptırımlar uygulanabilmektedir.ni imzalayan kiracılar belirtilen süre içinde her ay için o kirayı ödemek zorundadırlar. Bu kiralar ödenmediğinde ev sahipleri öncelikle noter üzerinden 1. Haklı ihtanameyi kiracılarına gönderebilmekte ve borcun 30 gün içinde ödenmesini isteyebilmektedir.

30 gün içinde kiracıların kira bedellerini ödememeleri halinde ev sahipleri 2. Haklı ihtanameyi göndererek 1 sene içinde 2 haklı ihtar gönderilmesi nedeniyle kiracılara karşı tahliye ve borcun ödenmesi için dava açabilmektedir. Aynı zamanda ev sahipleri tarafından en çok tercih edilen yöntemlerden biri de icra takibi başlatılmasıdır.

Ev sahiplerinin icra takip belgesini göndermesi ardından kiracıların buna itiraz etmeleri mümkündür. Borcun ve yasal faizlerin ödenmesi ardından icra takibi durdurulabilmektedir. 7 gün içinde icra takibine itiraz edilmemesi halinde ya da 30 gün için temerrüde düşen borcun ödenmemesi halinde ev sahibi tahliye ettirilmesi için dava açabilmektedir ve borcun haciz yoluyla alınması mümkün olabiliyor.