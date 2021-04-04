Kiralık otomobili hurdaya çevirdiler, kayıplara karıştılar

Maddi hasarlı trafik kazası akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı.

Gelen haberlere göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir araç yolda seyir halindeyken, sürücüsü aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karayolda savruldu ve kaldırıma çarparak takla attı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKIP KAÇTILAR

Kiralık olduğu öğrenilen aracın sürücüsü ve yanında ki kişi takla atıp hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı ve aracı öylece bırakıp kayıplara karıştı.

İhbar üzerinde kaza yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aracın çekilmesi için çekiciden destek istedi ve hurdaya dönen araç yoldan çekildi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatan polis aracı kiralayıp kaza yaparak kaçan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.