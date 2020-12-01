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Kıraathaneler ve kahvehaneler ne zamana kadar kapalı olacak, ne zaman açılacak?

Artan koronavirüs vakalarının ardından getirilen yeni kısıtlamalar genişletildi. Genişletilen kısıtlamalar kapsamında kıraathane ve kahvehaneler kapatıldı. Vatandaşlar kıraathaneler ve kahvehaneler ne zamana kadar kapalı olacak ve ne zaman açılacak araştırmaya başladı.

01 Aralık 2020 Salı 22:11
Kıraathaneler ve kahvehaneler ne zamana kadar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
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Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı kısıtlamaların genişletildiğini açıkladı. Genişletilen kısıtlamalara göre kahvehane ve kıraathaneler kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı yeni kısıtlamalar kapsamında yayınladığı genelgede kıraathane ve kahvehanelerin bir sonraki karara dek kapalı olacağına yer verildi.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından genişletilen kısıtlamaları açıkladı. Buna göre yeni kısıtlamalar şu şekilde;

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek.

Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:11
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Anahtar Kelimeler:
YasakKORONAKahvehane
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