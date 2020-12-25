Kira kontratı için gerekli belgeler nelerdir?

Gayrimenkullerin kiralanmasında iki taraf arasında kira kontrat antlaşması yapılır. Kontrat, kira süresi zarfınca iki tarafında haklarını ve sorumluluklarını korunmasını amaçlarken, meydana gelecek herhangi bir anlaşmazlık ve uyuşmazlık olduğu anlarda haklarını korumaktadır.

Yasaya göre, kiraya veren kişinin bir şeyi kullanılmasını ya da kullanma ile beraber yararlanılmasını kiracı olan tarafa bırakmayı, kiracının ise buna karşılık karar verilen kira miktarını ödemeyi üstlendiği sözleşmeye denir.

Borçlar kanununa bakıldığı zaman, kiraya veren, kiralanan menkulü belirlenen tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma uygun durumda teslimi yapılması ve sözleşme süresince bu durumlar göz önünde bulundurulur. Karar, konut ve çatılı işyeri kirasında kiracının aleyhine değiştirilemez, diğer kira sözleşmelerindeyse, kiracı aleyhine genel işlem şartları yolu ile bu hükme aykırı düzenlemeler yapılamaz.

Kira kontratı, kırtasiyeden temin edilebilir. İsteyen kişiler aşağıda yer alan kontrat bilgilerini doldurularak, sözleşmelerini hazır duruma getirebilir. Kira kontratı 2021 tarihinde şu şekilde hazırlanmaktadır:

Kira kontratı (2021)

Dairesi

(Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)

Mahallesi

(Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)

Cadde/Sokağı

(Cadde veya sokak yazılacak)

Numarası

(Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)

Kiralananın Cinsi

Apartman dairesi

Kiralayan

(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiralayanın T.C. Kimlik No

(Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiralayanın Adresi

(Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

Kiracı

(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiracının T.C. Kimlik No

(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiracının Adresi

(Kiracının tam adresi yazılacak)

Akdin Başlangıç Tarihi

(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)

Akdin Süresi

(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)

Yıllık Kira Bedeli

(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)

Aylık Kira Bedeli

(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak

Kiralananı Kullanım Şekli

Yalnızca mesken (konut) olarak

Kiralananın Durumu

Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.