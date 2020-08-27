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Kira gelir vergisi ödeme yöntemleri

Kira gelir vergisi, kirada mülkü olan kişilerin ödemesi gereken bir vergi türüdür. İnternet üzerinden ödenebildiği gibi şubelerden ve ATM'lerden de gerçekleştirilebilmektedir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:13
Kira gelir vergisi ödeme yöntemleri
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Kira vergisi, kiralanan mallardan kazanılan kiranın vergisinin ödenmesi şeklinde açıklanabilmektedir. Kira vergisi ödemeleri pek çok yolla gerçekleştirilebilmektedir. İntenet üzerinden de ödenebilen vergiler banka şubelerinden de ödenebilmektedir.

Kira vergisini intenet üzerinden ödemek isteyen kişiler ödemeler için www.gib.gov  adresine giriş yapmalıdır. Siteye giriş yaptıktan sonra ödenecek olan kira vergisinin türü ardından da kimlik bilgileri doldurulmalıdır.  Kimlik bilgilerinin ardından ödeme yapılacak olan kartın bilgileri de girilerek ödeme sağlanabilmektedir.


Kira gelir vergisini bankalar üzerinden ödemek isteyen kişiler ise işlemleri ATM’de, şubelerde ve telefondan gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank, Denizban ve İş Bankası bankalarından kira gelir vergisi ödemeleri yapılabilmektedir.

Kira Vergisi Hesaplama

Kira vergisi hesaplanırken alınan kiranın yüzde 15i değerince hesaplanmaktadır. Götürü gelir miktarı olarak ise 5400 belirlenmiştir. Öneğin 10000 TL olan bir kiranın götürü gideri 5400 TL ve ödenecek olan kira geliri ise 580 TL’dir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:13
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