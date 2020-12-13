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Kira, elektrik, su ve doğalgaz ödemelerine destek ne kadar verilecek? E-devlet kira desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?

Zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemlerde, ülke vatandaşları devletin maddi olarak yardım yapıp yapmayacağını merak etmektedir. Henüz kesin bir açıklama gelmemiş olmasıyla birlikte, bu konu üzerinde görüşmelerin olduğu ve ödemesini yapamayan, geciktiren vatandaşlara destek yapılacağı belirtildi.

13 Aralık 2020 Pazar 21:21
Kira, elektrik, su ve doğalgaz ödemelerine destek ne kadar verilecek? E-devlet kira desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?
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Kira Ve Faturalar İçin Destek Almak İsteyenler Ne Yapmalı?

Vatandaşlara müjde! Kiralara ve elektrik, su, doğal gaz faturalarına destek geliyor! Şartları nelerdir? Destek nasıl alınır? Başvurular nasıl yapılır?

 

Esnafa Kira Desteği Haberi

Esnaflara ve virüs sebebiyle zor durumda olan, maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara devlet kaynaklı yardım geliyor. Pandemi dönemi, insanların yardıma en çok ihtiyacı olan dönemlerden biridir. Zor dönemlerden geçen vatandaşlar için devletin, ihtiyaç sahiplerine kira ve fatura desteği vereceği söyleniyor. Bilindiği gibi 3 faz halinde 1000 TL’lik bir ödeme daha önceleri yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre kira ve faturalarını ödeyemeyen, zor durumda olan vatandaşa devlet destek verecek. Şu an için desteğin nasıl verileceğine dair bir açıklamada bulunulmadı. Faizsiz kredi mi hibe mi yoksa kredi desteği şeklinde mi olacağı bilinmiyor. Koronavirüs hakkında açıklama yapan Erdoğan, kira desteği için şunları söylemişti:

“Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda, büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.”

Kira ve Fatura Desteği Kimlere Yönelik Olacak?

Daha önceleri esnaf odalarının korona virüs tedbirlerinden dolayı mağdur olmuş olan esnaflar ve zanaatkarlar için Hazine ve Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanı ile görüşmeler yapıldığı bilinmektedir. Yapılan görüşmelerde yer alan en önemli konulardan biri de, alınan korona virüs tedbirleri sonucunda iş yerlerini açamayan esnafın da fatura ve kira ödemelerinin biriktiği ve bu kapsamda fatura ve kira için destek verilmesi konusunda istekler olduğundan bahsedildi.

Destek Almak İsteyenler Ne Yapmalı? Şartlar Nedir?

Henüz desteğin nasıl verileceği bilinmiyor. Bununla birlikte bazı tahminler de yürütülmüyor değil. Geçerli olacağı düşünülen şartlar şunlardır:

  • Korona virüs sebebiyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve işletmeler
  • Esnafın kira kontratları ve faturaları ile başvuru yapması
  • Ödemelerin kapalı kalan işletmelerin türüne ve süresine göre belirlenmesi (kıraathanelerin tamamen kapanmış ancak berberlerin günün belirli saatlerinde hizmet vermesi gibi)

Yalnızca Esnafa Mı Destek Verilecek?

Esnaflar dışında işini kaybetmiş olan veya çalışamayan vatandaşlara böyle bir destek verilmesi gibi bir durum, şu an için gündemde yok. Fakat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından maddi destek almak isteyen vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılmaktadır.

Kira Yardımı Nasıl Verilecek?

Tahmin evresinden öteye geçemese de şu an için 3 seçenek bulunmaktadır.

  1. Geri ödemesiz devlet desteği (hibe)
  2. Faizsiz kredi desteği
  3. Erteleme ödemeli düşük faizli kredi desteği(3 ay erteleme imkanı)

Fatura ve kira desteği almak amacıyla başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilmektedirler.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Kira DesteğiFatura DesteğiKoronavirüs
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