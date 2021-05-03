Kira artış oranı belli oldu! İşte mayıs ayı kira artış oranı

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayının tüketici endeksini açıklaması üzerine mayıs ayının kira artış oranı belli oldu. Milyonlarca kişi tarafından beklenen kira artışı vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer aldı. Her ay belli olan kira artış oranları enflasyon oranlarına göre belirlenirken mayıs ayı kira oranı açıklandı.

Mayıs ayı kira artışı 13,70 oldu

Enflasyon rakamlarının sonuç bulması ile kira artış oranı 13,70 olduğu belirlendi.

Vatandaşlar mayıs ayında ne kadar kira ödeyeceğini hesaplamak için araştırmalara koyuldu. İşte 2021 enflasyon oranına göre kira artış oranı hesaplama öneği haberimizde yer alıyor.

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2021 Kira Artış Oranı: % 13,70

Mayıs Ayı Kira Zammı Tutarı: 137 TL

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.137 TL

Önek olarak kirası bin lira olan bir vatandaşın aylık ödeyeceği kira zammı 137 TL olurken zamlı kira tutarı 1,137 TL oldu.