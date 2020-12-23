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Kira alacağı ve tahliye için icra takibi nasıl başlatılıyor?

Bir kiracı iseniz ve o kiranın bedelini ödemediğiniz takdirde, kiralanıp fakat ödenmemiş kira ücretleri icra dairesine başvuru yapılarak alınıyor. İcra takibi nasıl başlatılır?

23 Aralık 2020 Çarşamba 23:13
Kira alacağı ve tahliye için icra takibi nasıl başlatılıyor?
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Kira alacağının icra takibi başlatabilmesi için gerekli şartları vardır. Aynı zamanda kiracının tahliyesini de talep edebilmektedir. İcra takibi nasıl başlatılır? Kiracının tahliyesi talep edilebilir mi? Sorularınız haberimizde…

Kiracı kira ödemediği durumda başlatılacak olan icra takibinde alacaklı kira ile tahliyesini aynı anda isteyebilmektedir. Bu süreçte kiracıya 10 günlük bir süre verilir en az olarak, konut veya işyerlerinin kiralarındaysa 30 gündür bu. Bu zaman diliminde kiracıya giden yazılı bildirimin tarihi ile işlem başlatılır. Taraf olan kiracı bu zaman diliminde kirayı ödemez ise kiralayan icra mahkemesinde kiracı tahliyesi için karar alınır. 

İcra takip için, gelen ödeme için 7 gün içinde itiraz edilebilir. Bu ödemenin 30 gün içinde ödenmiş olması gerekiyor. Kira ödendiği halde kira borcu ihtarı gelebiliyor bu durumda kiracının itiraz etme hakkı vardır. Ama bu zaman dilimi içinde itiraz yapılmazsa ya da bir aylık süreçte kira ücreti ödenmediği durumda icra takibi kesinlik kazanmış oluyor. 

Ödeme emri ihbarı geldiğinde itiraz etmek isterseniz yedi günlük bir süreciniz vardır. Ve bir aylık süreç içinde o borç ödenmezse alacaklının alacağı kira için haciz isteyebilir, icra mahkemesinden kiracının çıkarılmasını da isteyebilmektedir. Tahliye ihtiharı ödeme emri tebliğ edilmemiş borçludan icra mahkemesinden tahliyesi istenemiyor.



Son Güncelleme: 23.12.2020 23:13
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KiraKiracıIcra MahkemesiAlacaklıTebliğÖdemeTahliye
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