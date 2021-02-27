Kinin bitkisi nedir, faydaları nelerdir? Kinin nasıl kullanılır?

Kinin bitkisi nedir ve faydaları nelerdir?

Kınakına ağacının kabuklarından elde edilen kinin bitkisi kullanım alanı oldukça fazladır. En çok sıtma hastalığında kullanılan kinin bitkisi diğer olarak kullanım alanı ise tonik tüketilmesidir. Kinin soda ile beraber karışınca tonik adında içecek meydana gelmektedir. Halk arasında sulfata da denilen kinin bitkisi alkaloitlerin en önemlisi olduğu için tedavide sülfat olarak kullanılmaktadır.

İlk önce kinin bitkisi sıtma hastalığının ilacında kullanılmıştır. Daha sonralarında dolaşım rahatsızlığına iyi gelmiş ve ilaç olarak kullanılmıştır. Romatizma hastalığında da bilimsel olarak araştırılarak iyi geldiğine dair tespit edilmiştir. Bağışıklık kazandıran kinin bitkisi bulaşıcı hastalıklara karşı korumuştur. Bünyeyi güçlendirir.

Kinin bitkisinin yan etkileri?

Kişilerin sağlık sebeplerinden dolayı bazı insanlarda yan etkiler görülmektedir. Bazı insanlarda farklı yollara neden olduğu için kullanımında dikkatli olmak gerekir.

*Mide bulantılarına neden olabilir.

*Görme bozukluğuna neden olabilir.

*Güneşe karşı hassasiyet gösterdiği için alerjiye neden olabilir.

*Seyrek olarak gözükse de işitme kaybı, kaslarda güçsüzlük, deride morarma, baş ağrısı ve ruhsal bozukluklar görülmektedir.

Kinin yapımı

İlaçlarda hammadde olarak yapılan kinin bitkisi demleme olarak da yapılabilir.

-Kınakına kabuğu ince doğranarak çaydanlığa konulur.

-15-20 dakika demleyiniz.

-Tüketebilirsiniz.

Uzmanlar kinin bitkisini 1 demliğe 1 gram şeklinde konulmasını tavsiye etmektedir.

