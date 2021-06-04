Kimyasal madde üreten iş yeri çıkan yangında harabeye döndü!

Olay dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Macunköy Mahallesi'ndeki ATB İş Merkezi'nde çıkan yangın ortalığı savaş alanına çevirdi. Kimyasal madde ürettiği belirtilen iş yerinin tamamen yanması sonrasında büyük hasar oluştuğu görülürken yangının neden olduğu zarar ise gün ağardığında ortaya çıktı.
Ekipler gece boyunca çalışmalarına devam ettiler ve soğutma çalışmalarını sabah saatlerinde durdurdular. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, birçok dükkan kullanılmaz hale gelirken işyerlerinin önünde park halinde duran araçlarında zarar gördüğü anlaşıldı.
Son Güncelleme: 04.06.2021 11:25