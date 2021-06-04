Kimyasal madde üreten iş yeri çıkan yangında harabeye döndü!

Olay dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Macunköy Mahallesi'ndeki ATB İş Merkezi'nde çıkan yangın ortalığı savaş alanına çevirdi. Kimyasal madde ürettiği belirtilen iş yerinin tamamen yanması sonrasında büyük hasar oluştuğu görülürken yangının neden olduğu zarar ise gün ağardığında ortaya çıktı.

Yangının başlamasında hemen sonra alevler merkezde bulunan diğer bloklara da sıçrarken bir çokve araçta kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri iş merkezinin E blok bölümünde bulunan kimyasal üretim merkezinde çıkan yangına ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladılar.

Ekipler gece boyunca çalışmalarına devam ettiler ve soğutma çalışmalarını sabah saatlerinde durdurdular. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, birçok dükkan kullanılmaz hale gelirken işyerlerinin önünde park halinde duran araçlarında zarar gördüğü anlaşıldı.