Kimya öğretmeni yatağında ölü bulundu

Üzücü olay dün gece Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Antalya Muratpaşa'da Kimya Öğretmeni olarak görev yapan İdris Küçük dün gece 23,30 sularında eşi Pınar Küçük'e de haber vererek uymak için odasına gitti. Başı ağrıdığını belirten Küçük uykuya daldı.

EŞİ FARK ETTİ

Eşi pınar küçük gece geç saatlerde eşinin hareketsiz yattığını fark etti ve durumu hemen sağlık ekiplerine ihbar etti. Eve gelen 112 sağlık personeli yaptıkları incelemede öğretmen İdris Küçük'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleride olay yerine gelerek inceleme yaptı ve herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz öğretmenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.