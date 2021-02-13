İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Kimya öğretmeni yatağında ölü bulundu

Antalya'da görev yapan 38 yaşındaki Kimya öğretmeni İdris Küçük uykusunda hayatını kaybetti.

13 Şubat 2021 Cumartesi 20:16
Kimya öğretmeni yatağında ölü bulundu
Takip Et:

Üzücü olay dün gece Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Antalya Muratpaşa'da Kimya Öğretmeni olarak görev yapan İdris Küçük dün gece 23,30 sularında eşi Pınar Küçük'e de haber vererek uymak için odasına gitti. Başı ağrıdığını belirten Küçük uykuya daldı.

EŞİ FARK ETTİ

Eşi pınar küçük gece geç saatlerde eşinin hareketsiz yattığını fark etti ve durumu hemen sağlık ekiplerine ihbar etti. Eve gelen 112 sağlık personeli yaptıkları incelemede öğretmen İdris Küçük'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleride olay yerine gelerek inceleme yaptı ve herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz öğretmenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

 

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 20:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKimya öğretmeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji uyardı: Uşak'a yoğun kar geliyor!
Meteoroloji uyardı: Uşak'a yoğun kar geliyor!
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 yaralı
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!
Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Karısına kızdı kendini bıçakladı

Popüler Haberler

Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Online trafik cezası nasıl ödenir?
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2021 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2021 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Toki konut kredisi nasıl alınır? Şubat 2021 Toki'den ev almak için kredi veren bankalar
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2021
TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir?
Volkan Demirel Fenerbahçe'de devam edecek mi? Karar günü belli oldu
Her Yerde Sen dizisi final mi yapacak? Final bölümü ne zaman? Neden final yapıyor?
Eliz isminin anlamı nedir, ne demek? Eliz ismi Kuran'da geçer mi?
Acil nakit ihtiyacım var! Hemen en hızlı 1000 TL kredi veren banka var mı?
Burun kanaması neden olur? Burun kanaması nasıl geçer? Nasıl durdurulur?
Hekimoğlu dizisi bitti mi? Hekimoğlu erken final mi yaptı? Hekimoğlu yeniden başlayacak mı?
Kredi notu nasıl hesaplanıyor? 2021 Banka ihtiyaç kredisi notu hesaplama
Anne karnında bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Gebelikte anne karnında bebeğin kan grubu öğrenilir mi?
50.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2021
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2021 Seslendirme çeşitleri
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.