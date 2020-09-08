Kimsenin aklına gelmeyen parlak iş fikirleri nelerdir?

Kendi İşimi Kurmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?
Girişimci bir ruhunuz varsa, ticaretle ilgilenmenin yanı sıra, biraz da bilgiye ihtiyacınız var, yatırım için yeriniz varsa ve kendi işinizi kurmak istiyorsanız, o zaman doğru yere geldiniz. Ticaret kolay değil. Patronun koltuğuna oturmak paralıdır. Öncelikle yatırım yapacak paraya sahip olmalısınız. Verilen miktar yanlış. Maliyet, yapmanız gereken işe bağlıdır. Ancak, bir meslek lisesi mezunuysanız veya yüksek lisans sertifikasına sahipseniz, iş yapmak için işyeri ve yüksek lisans sertifikasını kullanabilirsiniz. Belli bir mesleğe sahip olacağınız ve konu hakkında bir anlayışa sahip olacağınız için bu tür işleri yapmak hiç de zor değil.
Ancak bu işe sıfırdan başlayan ve ne yapılacağını düşünen birçok insan var. İş felsefesini belirledikten sonra sıra iş yerinizi belirleme yani gerekli ekipmanı sağlama zamanıdır. İşletmenin fiilen kurulmasından sonra hala hukuki bir süreç var. Faaliyete başladığınızı ve bir işletme ruhsatı aldığınızı belediyeye bildirmelisiniz. Ayrıca vergi dairesinden bir vergi sertifikası almanız gerekir. Daha sonra SGK işveren ve personeliniz varsa işçi girişini gerçekleştirmelisiniz. Bölgede Esnaf ve Sanatkarlar Deneği üyesi olarak faaliyetlere başlayabilirsiniz.
Resmi izin aldıktan ve etkinliği başlattıktan sonra, bir müşteri çemberi edinmelisiniz. Gelecek reklamlar ve kampanyalarla adınızı duyurmanız önemlidir. Başa dönersek, konum seçimi bu yüzden çok önemlidir. Ticaret rekabetçi bir iş olsa da, yeni bir işadamı olduğunuz için ona bağlı kalmanız zor olacak ve ilk aşamada rekabet edemeyeceksiniz. Bu nedenle, aynı sektörde faaliyet gösterenlerden farklı bir merkezi konumda bir iş kurmanız gerekir.
İş Yeri Açmak İçin Gerekli Belgeler
- Belediye yönetimi: İşletme ruhsatı hükümlerine uygun olarak başlangıç bildirim formunu doldurmak gerekir.
- Vergi Dairesi: İlan, T.C. Kimlik belgeniz, çalışma formunuz, ikametgahınız, kira sözleşmeniz veya işyeriniz size aitse tapu belgesinin bir nüshası ile vergi dairesine başvurmanız ve vergi levhası almanız gerekmektedir.
- Bağ-Kur: Tescil ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için giriş beyannamesinin onaylı bir şekilde il meclisine ibraz edilmesi gerekmektedir.
- Esnaf Federasyonu: T.C. Kimlik belgelerinize, ikametgah belgelerine, vergi levhalarının fotokopilerine, ücret ve kayıt ücretlerinin ödenmesi makbuzlarının fotokopilerine ve çalışma belgesi üzerine kayıt yaptırabilirsiniz.
Sermayesiz Ne İş Yapabilirim?
İş kurmak ve yatırım yapmak için çok fazla sermayeye ihtiyacınız yok. Buna iflas demiyoruz, ancak birçok iş düşük maliyetle yapılabilir. Elbette belli bir sayıya sahipseniz eyalet hükümetinin desteği ile kendi işinizi kurabilir ve kendi işinizin sahibi olabilirsiniz. Hibeler ve faiz desteği özellikle Kosgeb tarafından sağlanmaktadır. İşinizi geliştirmek için bu destekleri kullanabilirsiniz. Kosgeb'in desteğinden yararlanmak için öncelikle çevrimiçi uygulamalı girişimci eğitimine katılmalısınız. Ardından, çevrimiçi oluşturacağınız farklı iş fikirleri içeren bir iş planı kullanarak ajansa başvurabilirsiniz. Tüccar kefalet kredisi almak için 6 ay içinde Esnaf ve Sanatkarlar Deneği'ne de başvurabilirsiniz.
Sermayesi olmayanlara taviz veren kazançlı şirketler de var. Bu şirketlere franchise haklarına başvurarak, sermayesiz işletmeye girerek para kazanmaya başlayabilirsiniz.
Ne İş Yapabilirim?
Yapabileceğim işler üzerinde meditasyon yapmanıza gerek yok. Paranız varsa yatırım yapabilirsiniz veya bende belli bir miktar var. Bir bankadan borç alarak iş kurabilirim diyorsanız sizin için araştırdığımız iş felsefesinden yararlanabilirsiniz. Çalışmaya yeni başladığımı ve iş zekasına sahip olduğumu düşünüyorsanız, bu iş fikirleri tam size göre.
Para kazanabilecek ve zengin olabilecek akıllı iş fikirleri arayanlar için başarılı iş fikirleri;
- Oto Yıkama Açmak
Oto Ekspertiz Dükkanı
Oto Tamir ve Bakım İşi
Büfe Açmak
Mantar Yetiştiriciliği
Halı Yıkamacı Açmak
Petshop Açmak
Domain Satışı
E-Kitap Yazarlığı
Evden Eve Nakliye İşi
Drone İşleri
Blog Yazarlığı
Bez Çanta Üretimi
Telefon Kılıfı Ticareti
Butik Cafe Açmak
E-ticaret Dropshipping
Hediye Sepeti Satışı
Butik Giyim Mağazası
Grafik Tasarım
Amigurumi Oyuncak Üretimi
Hibe Danışmanlığı Yapmak
Diksiyon ve Hitabet Dersi Vermek
Endüstriyel Eşya Tasarımı
Youtuber
Kreş ve Gündüz Bakım Evi Açmak
Apartman Yöneticiliği
Spor Salonu Açmak
Ayakkabı Dükkanı Açmak
Koltuk Kaplama İşi
Kozmetik Dükkanı Açmak
Organik Ürünler
Çiğ Köfteci Açmak
Tavuk Çiftliği Kurmak
Doldurma Parfüm Satışı
Cam Balkon İşi
Fotokopici Açmak
Bisiklet Kiralama İşi
Apartman Temizlik Firması
Güvenlik Firması
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Türkiye’de Olmayan İş Fikirleri
Ülkemizde / bölgemizde, iş felsefenizin veya herhangi bir girişimcinin iş felsefesinin olduğu Türkiye'de, iş dışı kavramları sınıflandırmanız gerekir; Kaçış odası, soyunma odası, gizem dükkanı, çamaşırhane hizmeti, seyahat planı, kişisel çekiciliği ve güveni artırmak için psikolojik eğitim, elektrikli bisiklet üretimi, drone kiralama, antika yenileme, çevrimiçi güvenlik vb. Çeşitli iş fikirlerinin hayata geçirilmesi sayesinde, ülkemizin girişimci ruhunu geliştirmek için ülkemize yoğun yatırımlar yaparak kimsenin aklına gelemeyeceği bu iş fikirlerini kullanabilirsiniz. Türkiye'nin otomotiv sektöründe ticari olmayan fikirleri de var.
Şoförsüz otomobil üretmek, böylece ülkemizi arka planda tutan üretim, karlı bir yatırım ve endüstri fikri olabilir. Ayrıca buradaki videodaki fikirler hakkında bilgi edinebilirsiniz.