Kimsenin aklına gelmeyen parlak iş fikirleri nelerdir?

Kendi İşimi Kurmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Girişimci bir ruhunuz varsa, ticaretle ilgilenmenin yanı sıra, biraz da bilgiye ihtiyacınız var, yatırım için yeriniz varsa ve kendi işinizi kurmak istiyorsanız, o zaman doğru yere geldiniz. Ticaret kolay değil. Patronun koltuğuna oturmak paralıdır. Öncelikle yatırım yapacak paraya sahip olmalısınız. Verilen miktar yanlış. Maliyet, yapmanız gereken işe bağlıdır. Ancak, bir meslek lisesi mezunuysanız veya yüksek lisans sertifikasına sahipseniz, iş yapmak için işyeri ve yüksek lisans sertifikasını kullanabilirsiniz. Belli bir mesleğe sahip olacağınız ve konu hakkında bir anlayışa sahip olacağınız için bu tür işleri yapmak hiç de zor değil.

Ancak bu işe sıfırdan başlayan ve ne yapılacağını düşünen birçok insan var. İş felsefesini belirledikten sonra sıra iş yerinizi belirleme yani gerekli ekipmanı sağlama zamanıdır. İşletmenin fiilen kurulmasından sonra hala hukuki bir süreç var. Faaliyete başladığınızı ve bir işletme ruhsatı aldığınızı belediyeye bildirmelisiniz. Ayrıca vergi dairesinden bir vergi sertifikası almanız gerekir. Daha sonra SGK işveren ve personeliniz varsa işçi girişini gerçekleştirmelisiniz. Bölgede Esnaf ve Sanatkarlar Deneği üyesi olarak faaliyetlere başlayabilirsiniz.

Resmi izin aldıktan ve etkinliği başlattıktan sonra, bir müşteri çemberi edinmelisiniz. Gelecek reklamlar ve kampanyalarla adınızı duyurmanız önemlidir. Başa dönersek, konum seçimi bu yüzden çok önemlidir. Ticaret rekabetçi bir iş olsa da, yeni bir işadamı olduğunuz için ona bağlı kalmanız zor olacak ve ilk aşamada rekabet edemeyeceksiniz. Bu nedenle, aynı sektörde faaliyet gösterenlerden farklı bir merkezi konumda bir iş kurmanız gerekir.

İş Yeri Açmak İçin Gerekli Belgeler

Belediye yönetimi: İşletme ruhsatı hükümlerine uygun olarak başlangıç ​​bildirim formunu doldurmak gerekir.

Vergi Dairesi: İlan, T.C. Kimlik belgeniz, çalışma formunuz, ikametgahınız, kira sözleşmeniz veya işyeriniz size aitse tapu belgesinin bir nüshası ile vergi dairesine başvurmanız ve vergi levhası almanız gerekmektedir.

Bağ-Kur: Tescil ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için giriş beyannamesinin onaylı bir şekilde il meclisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Esnaf Federasyonu: T.C. Kimlik belgelerinize, ikametgah belgelerine, vergi levhalarının fotokopilerine, ücret ve kayıt ücretlerinin ödenmesi makbuzlarının fotokopilerine ve çalışma belgesi üzerine kayıt yaptırabilirsiniz.

Sermayesiz Ne İş Yapabilirim?

İş kurmak ve yatırım yapmak için çok fazla sermayeye ihtiyacınız yok. Buna iflas demiyoruz, ancak birçok iş düşük maliyetle yapılabilir. Elbette belli bir sayıya sahipseniz eyalet hükümetinin desteği ile kendi işinizi kurabilir ve kendi işinizin sahibi olabilirsiniz. Hibeler ve faiz desteği özellikle Kosgeb tarafından sağlanmaktadır. İşinizi geliştirmek için bu destekleri kullanabilirsiniz. Kosgeb'in desteğinden yararlanmak için öncelikle çevrimiçi uygulamalı girişimci eğitimine katılmalısınız. Ardından, çevrimiçi oluşturacağınız farklı iş fikirleri içeren bir iş planı kullanarak ajansa başvurabilirsiniz. Tüccar kefalet kredisi almak için 6 ay içinde Esnaf ve Sanatkarlar Deneği'ne de başvurabilirsiniz.

Yatırım yapmak için sermayeye ihtiyacınız olmadığını veya bir bankadan kredi alamayacağınızı söylerseniz, küçük bir işletme de olabilirsiniz. Çayevi açabilirsiniz. Araziniz varsa belli miktarda solucan yiyerek solucan dökümleri üretebilir veya istiridye mantarı üretebilirsiniz. Çok para kazanabilmenize rağmen çok az yatırıma ihtiyacınız var.

Sermayesi olmayanlara taviz veren kazançlı şirketler de var. Bu şirketlere franchise haklarına başvurarak, sermayesiz işletmeye girerek para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Ne İş Yapabilirim?

Yapabileceğim işler üzerinde meditasyon yapmanıza gerek yok. Paranız varsa yatırım yapabilirsiniz veya bende belli bir miktar var. Bir bankadan borç alarak iş kurabilirim diyorsanız sizin için araştırdığımız iş felsefesinden yararlanabilirsiniz. Çalışmaya yeni başladığımı ve iş zekasına sahip olduğumu düşünüyorsanız, bu iş fikirleri tam size göre.

Para kazanabilecek ve zengin olabilecek akıllı iş fikirleri arayanlar için başarılı iş fikirleri;

Oto Yıkama Açmak

Oto Ekspertiz Dükkanı

Oto Tamir ve Bakım İşi

Büfe Açmak

Mantar Yetiştiriciliği

Halı Yıkamacı Açmak

Petshop Açmak

Domain Satışı

E-Kitap Yazarlığı

Evden Eve Nakliye İşi

Drone İşleri

Blog Yazarlığı

Bez Çanta Üretimi

Telefon Kılıfı Ticareti

Butik Cafe Açmak

E-ticaret Dropshipping

Hediye Sepeti Satışı

Butik Giyim Mağazası

Grafik Tasarım

Amigurumi Oyuncak Üretimi

Hibe Danışmanlığı Yapmak

Diksiyon ve Hitabet Dersi Vermek

Endüstriyel Eşya Tasarımı

Youtuber

Kreş ve Gündüz Bakım Evi Açmak

Apartman Yöneticiliği

Spor Salonu Açmak

Ayakkabı Dükkanı Açmak

Koltuk Kaplama İşi

Kozmetik Dükkanı Açmak

Organik Ürünler

Çiğ Köfteci Açmak

Tavuk Çiftliği Kurmak

Doldurma Parfüm Satışı

Cam Balkon İşi

Fotokopici Açmak

Bisiklet Kiralama İşi

Apartman Temizlik Firması

Güvenlik Firması

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Türkiye’de Olmayan İş Fikirleri

Ülkemizde / bölgemizde, iş felsefenizin veya herhangi bir girişimcinin iş felsefesinin olduğu Türkiye'de, iş dışı kavramları sınıflandırmanız gerekir; Kaçış odası, soyunma odası, gizem dükkanı, çamaşırhane hizmeti, seyahat planı, kişisel çekiciliği ve güveni artırmak için psikolojik eğitim, elektrikli bisiklet üretimi, drone kiralama, antika yenileme, çevrimiçi güvenlik vb. Çeşitli iş fikirlerinin hayata geçirilmesi sayesinde, ülkemizin girişimci ruhunu geliştirmek için ülkemize yoğun yatırımlar yaparak kimsenin aklına gelemeyeceği bu iş fikirlerini kullanabilirsiniz. Türkiye'nin otomotiv sektöründe ticari olmayan fikirleri de var.

Şoförsüz otomobil üretmek, böylece ülkemizi arka planda tutan üretim, karlı bir yatırım ve endüstri fikri olabilir. Ayrıca buradaki videodaki fikirler hakkında bilgi edinebilirsiniz.