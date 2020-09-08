İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Kimsenin aklına gelmeyen parlak iş fikirleri nelerdir?

Sizin için parlak iş fikirlerini derledik. İçeriğimizden 40 farklı iş fikri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 2020'de içerik çok parlak olacak, Türkiye'de olmayan, İlginç ve yaratıcı iş fikirleri? Hiç kimsenin aklına gelmeyen girişimcilere ilham verecek, para kazanabilecek iş fikirlerini sizlerle paylaşıyoruz.

08 Eylül 2020 Salı 03:08
Kimsenin aklına gelmeyen parlak iş fikirleri nelerdir?
Takip Et:

Kendi İşimi Kurmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Girişimci bir ruhunuz varsa, ticaretle ilgilenmenin yanı sıra, biraz da bilgiye ihtiyacınız var, yatırım için yeriniz varsa ve kendi işinizi kurmak istiyorsanız, o zaman doğru yere geldiniz. Ticaret kolay değil. Patronun koltuğuna oturmak paralıdır. Öncelikle yatırım yapacak paraya sahip olmalısınız. Verilen miktar yanlış. Maliyet, yapmanız gereken işe bağlıdır. Ancak, bir meslek lisesi mezunuysanız veya yüksek lisans sertifikasına sahipseniz, iş yapmak için işyeri ve yüksek lisans sertifikasını kullanabilirsiniz. Belli bir mesleğe sahip olacağınız ve konu hakkında bir anlayışa sahip olacağınız için bu tür işleri yapmak hiç de zor değil.

Ancak bu işe sıfırdan başlayan ve ne yapılacağını düşünen birçok insan var. İş felsefesini belirledikten sonra sıra iş yerinizi belirleme yani gerekli ekipmanı sağlama zamanıdır. İşletmenin fiilen kurulmasından sonra hala hukuki bir süreç var. Faaliyete başladığınızı ve bir işletme ruhsatı aldığınızı belediyeye bildirmelisiniz. Ayrıca vergi dairesinden bir vergi sertifikası almanız gerekir. Daha sonra SGK işveren ve personeliniz varsa işçi girişini gerçekleştirmelisiniz. Bölgede Esnaf ve Sanatkarlar Deneği üyesi olarak faaliyetlere başlayabilirsiniz.

Resmi izin aldıktan ve etkinliği başlattıktan sonra, bir müşteri çemberi edinmelisiniz. Gelecek reklamlar ve kampanyalarla adınızı duyurmanız önemlidir. Başa dönersek, konum seçimi bu yüzden çok önemlidir. Ticaret rekabetçi bir iş olsa da, yeni bir işadamı olduğunuz için ona bağlı kalmanız zor olacak ve ilk aşamada rekabet edemeyeceksiniz. Bu nedenle, aynı sektörde faaliyet gösterenlerden farklı bir merkezi konumda bir iş kurmanız gerekir.

İş Yeri Açmak İçin Gerekli Belgeler

  • Belediye yönetimi: İşletme ruhsatı hükümlerine uygun olarak başlangıç ​​bildirim formunu doldurmak gerekir.
  • Vergi Dairesi: İlan, T.C. Kimlik belgeniz, çalışma formunuz, ikametgahınız, kira sözleşmeniz veya işyeriniz size aitse tapu belgesinin bir nüshası ile vergi dairesine başvurmanız ve vergi levhası almanız gerekmektedir.
  • Bağ-Kur: Tescil ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için giriş beyannamesinin onaylı bir şekilde il meclisine ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Esnaf Federasyonu: T.C. Kimlik belgelerinize, ikametgah belgelerine, vergi levhalarının fotokopilerine, ücret ve kayıt ücretlerinin ödenmesi makbuzlarının fotokopilerine ve çalışma belgesi üzerine kayıt yaptırabilirsiniz.

Sermayesiz Ne İş Yapabilirim?

İş kurmak ve yatırım yapmak için çok fazla sermayeye ihtiyacınız yok. Buna iflas demiyoruz, ancak birçok iş düşük maliyetle yapılabilir. Elbette belli bir sayıya sahipseniz eyalet hükümetinin desteği ile kendi işinizi kurabilir ve kendi işinizin sahibi olabilirsiniz. Hibeler ve faiz desteği özellikle Kosgeb tarafından sağlanmaktadır. İşinizi geliştirmek için bu destekleri kullanabilirsiniz. Kosgeb'in desteğinden yararlanmak için öncelikle çevrimiçi uygulamalı girişimci eğitimine katılmalısınız. Ardından, çevrimiçi oluşturacağınız farklı iş fikirleri içeren bir iş planı kullanarak ajansa başvurabilirsiniz. Tüccar kefalet kredisi almak için 6 ay içinde Esnaf ve Sanatkarlar Deneği'ne de başvurabilirsiniz.


Yatırım yapmak için sermayeye ihtiyacınız olmadığını veya bir bankadan kredi alamayacağınızı söylerseniz, küçük bir işletme de olabilirsiniz. Çayevi açabilirsiniz. Araziniz varsa belli miktarda solucan yiyerek solucan dökümleri üretebilir veya istiridye mantarı üretebilirsiniz. Çok para kazanabilmenize rağmen çok az yatırıma ihtiyacınız var.

Sermayesi olmayanlara taviz veren kazançlı şirketler de var. Bu şirketlere franchise haklarına başvurarak, sermayesiz işletmeye girerek para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Ne İş Yapabilirim?

Yapabileceğim işler üzerinde meditasyon yapmanıza gerek yok. Paranız varsa yatırım yapabilirsiniz veya bende belli bir miktar var. Bir bankadan borç alarak iş kurabilirim diyorsanız sizin için araştırdığımız iş felsefesinden yararlanabilirsiniz. Çalışmaya yeni başladığımı ve iş zekasına sahip olduğumu düşünüyorsanız, bu iş fikirleri tam size göre.

Para kazanabilecek ve zengin olabilecek akıllı iş fikirleri arayanlar için başarılı iş fikirleri;

  • Oto Yıkama Açmak

  • Oto Ekspertiz Dükkanı

  • Oto Tamir ve Bakım İşi

  • Büfe Açmak

  • Mantar Yetiştiriciliği

  • Halı Yıkamacı Açmak

  • Petshop Açmak

  • Domain Satışı

  • E-Kitap Yazarlığı

  • Evden Eve Nakliye İşi

  • Drone İşleri

  • Blog Yazarlığı

  • Bez Çanta Üretimi

  • Telefon Kılıfı Ticareti

  • Butik Cafe Açmak

  • E-ticaret Dropshipping

  • Hediye Sepeti Satışı

  • Butik Giyim Mağazası

  •  Grafik Tasarım

  • Amigurumi Oyuncak Üretimi

  • Hibe Danışmanlığı Yapmak

  • Diksiyon ve Hitabet Dersi Vermek

  • Endüstriyel Eşya Tasarımı

  • Youtuber

  •  Kreş ve Gündüz Bakım Evi Açmak

  • Apartman Yöneticiliği

  • Spor Salonu Açmak

  • Ayakkabı Dükkanı Açmak

  • Koltuk Kaplama İşi

  • Kozmetik Dükkanı Açmak

  • Organik Ürünler

  • Çiğ Köfteci Açmak

  • Tavuk Çiftliği Kurmak

  • Doldurma Parfüm Satışı

  • Cam Balkon İşi

  • Fotokopici Açmak

  • Bisiklet Kiralama İşi

  • Apartman Temizlik Firması

  • Güvenlik Firması

  • Yiyecek İçecek Hizmetleri

Türkiye’de Olmayan İş Fikirleri

Ülkemizde / bölgemizde, iş felsefenizin veya herhangi bir girişimcinin iş felsefesinin olduğu Türkiye'de, iş dışı kavramları sınıflandırmanız gerekir; Kaçış odası, soyunma odası, gizem dükkanı, çamaşırhane hizmeti, seyahat planı, kişisel çekiciliği ve güveni artırmak için psikolojik eğitim, elektrikli bisiklet üretimi, drone kiralama, antika yenileme, çevrimiçi güvenlik vb. Çeşitli iş fikirlerinin hayata geçirilmesi sayesinde, ülkemizin girişimci ruhunu geliştirmek için ülkemize yoğun yatırımlar yaparak kimsenin aklına gelemeyeceği bu iş fikirlerini kullanabilirsiniz. Türkiye'nin otomotiv sektöründe ticari olmayan fikirleri de var.

Şoförsüz otomobil üretmek, böylece ülkemizi arka planda tutan üretim, karlı bir yatırım ve endüstri fikri olabilir. Ayrıca buradaki videodaki fikirler hakkında bilgi edinebilirsiniz.



Son Güncelleme: 08.09.2020 03:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İş FikirleriKolay Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A 101 aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül indirimleri belli oldu
A 101 aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül indirimleri belli oldu
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
Kilosu 50 liraya alıcı buluyor
Kilosu 50 liraya alıcı buluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!
Birol Ünel kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu
Birol Ünel kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu

Popüler Haberler

Kimsenin aklına gelmeyen parlak iş fikirleri nelerdir?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2020 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Reçetede ki ilaçları kaç gün içerisinde almamız lazım?
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 8 Eylül 2020 Salı
Sürü yöneticisi sertifikası nasıl alınır? 2020 çoban desteği kimler alabilir?
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
SGK grip aşısını karşılar mı? 2020 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 8 Eylül 2020 Salı
2020 yılında üreticilere tohum destekleme parası hangi tarihlerde, ne zaman ödenecek?
Kargo hafta sonu gelir mi? Kargoların haftasonu çalışma saatleri
13 Ocak Pazartesi: Gelinim Mutfakta puan durumu! 13 Ocak Pazartesi Gelin Mutfakta kim kazandı?
Yengeçli spagetti nasıl yapılır? Yengeçli spagetti tarifi
Telefon kapalıyken kurulan alarm çalar mı?
Kadir Gecesi Ne Zaman? 2019 Yılı Kadir Gecesi Hangi Tarihe Denk Geliyor?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 8 Eylül 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 8 Eylül 2020 Salı
Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapılır mı?
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.