Kimlik yenileme ücreti ne kadardır? 2021 Yeni kimlik ücreti

Yeni kimlik kartları için intenet üzerinden başvuru yaparak randevulu veya bulunduğunuz ilde nüfus müdürlüğüne giderek randevusuz bir şekilde çıkartabiliriniz. Başvuru esnasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yeni Kimlik Kartı İçin İstenilen Belgeler

İlk kez kimlik kart başvurusu yapacakların; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf yanında götürmeleri gerekmektedir.

On beş yaşını tamamlamış bireylerin başvuruları şahsen alınır. Başvuru esnasında vatandaşın; parmak damar izi birkaç defa sistem tarafından alınarak kayda geçer. Biyometrik fotoğrafın son altı ayı gösterir şekilde şahsa ait olması ve ICAO standartlarını taşımak zorundadır.

Başvuru gerçekleştirdikten sonra kimliğin ne zaman geleceğini, web, e-mail veya Alo 199 çağrı merkezi üzerinden takip edebilirler.

Belirlenen yasayla birlikte kimlik kartı kullanım süreci on yıl olmaktadır. Kimlik kartının geçerlilik süresi dolmadan nedenini açıklayarak yeniden başvuru yapılabilir. Kimliğin çalınması veya kaybolması halinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.