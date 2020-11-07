İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemleri nasıl yapılır? Ehliyet ve kimlik birleştirme randevu alma işlemleri

NVİ tarafından duyurulan kimlik ve ehliyet birleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Ehliyet ve kimlik birleştirme randevu alma işlemleri ile ilgili merak edilenler.

07 Kasım 2020 Cumartesi 12:04
Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemleri nasıl yapılır? Ehliyet ve kimlik birleştirme randevu alma işlemleri
Takip Et:

Türkiye’de başlatılan yeni tip çipli kimlikler ve yeni ehliyetler sonrasında yeni bir adım daha atıldı. Başvuruda bulunanlar ehliyetleri yeni tip kimliklerine yüklenmeye başladı. Ehliyet ve kimlik kartını birleştirebilmek için randevular randevu.nvi.gov.tr adresinden veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabilmektedir.

Ehliyet kimlik birleştirme randevuları nasıl alınır?


Ehliyet ve kimlik kartlarını birleştirebilmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasında bulunan randevu.nvi.gov.tr adresinden veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabilmektedir.

Ehliyet kimlik birleştirme işlemi için gereken belgeler nelerdir?

Ehliyet ve kimlik birleştirmelerde gereken belgeler, sürücü belgesi ve çipli kimlik kartıdır. Eski sürücü belgeleri ve yeni kimlik kartlarına da yüklenememektedir.



Son Güncelleme: 07.11.2020 12:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kimlik Ve Ehliyet BirleştirmeEhliyet Kimlik Başvurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüste kırmızı bileklik paniği
Otobüste kırmızı bileklik paniği
Tarım ve Orman Bakanlığı'na işçi alımı yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na işçi alımı yapılacak
İnternet üzerinde dolaşan Deprem Dile Gelse Ne Der? yazısı okurların ilgisini topladı!
İnternet üzerinde dolaşan Deprem Dile Gelse Ne Der? yazısı okurların ilgisini topladı!
Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık: Otomobillerden hırsızlık yapıp Marmaray'la kaçtı
Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık: Otomobillerden hırsızlık yapıp Marmaray'la kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu

Popüler Haberler

Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemleri nasıl yapılır? Ehliyet ve kimlik birleştirme randevu alma işlemleri
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2020 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
Müteahhitlik belgesi nasıl alınır? Müteahhitlik belgesi başvurularında gereken belgeler nelerdir?
Instagram hesabım kapatıldı ne yapabilirim, yeniden açtırmak için hangi işlemleri yapmalıyım?
SGK kısmi ilişiksizlik belgesi nasıl alınır? Kısmi ilişiksizlik belgesi hakkında merak edilenler
Sadakatsiz dizisine katılan Turgay Güngör karakteri dengeleri değiştirecek! Kenan Ece
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay kimdir, nereli yaşı Kaç?
Bir Annenin Günahı neden yayınlanmıyor? Bir Annenin Günahı final bölümü olacakmı?
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında?
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 10 Bin TL 6 ay ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
Eba TV Lise kanalı frekans bilgileri - Eba lise tv ders programı ve saatleri
Tesla Cybertruck fiyatı ve özellikleri tanıtıldı
Kramp nasıl olur? Kramp nedir neden olur? Krampın geçmesi için öneriler
Bedelli askerlik için yaş ve ücret şartları nelerdir?
BluTV Bonkis dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
LC Waikiki yeni reklam şarkısını kim söylüyor?
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
24 Kasım 2020 Öğretmenler günü için kampanyalar
Siyah elbise ile uyumlu makyaj
Epic Games Dungeons 3 oyunu ücretsiz oldu!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.