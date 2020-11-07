Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemleri nasıl yapılır? Ehliyet ve kimlik birleştirme randevu alma işlemleri

Türkiye’de başlatılan yeni tip çipli kimlikler ve yeni ehliyetler sonrasında yeni bir adım daha atıldı. Başvuruda bulunanlar ehliyetleri yeni tip kimliklerine yüklenmeye başladı. Ehliyet ve kimlik kartını birleştirebilmek için randevular randevu.nvi.gov.tr adresinden veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabilmektedir.

Ehliyet kimlik birleştirme randevuları nasıl alınır?

Ehliyet kimlik birleştirme işlemi için gereken belgeler nelerdir?

Ehliyet ve kimlik kartlarını birleştirebilmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasında bulunan randevu.nvi.gov.tr adresinden veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabilmektedir.

Ehliyet ve kimlik birleştirmelerde gereken belgeler, sürücü belgesi ve çipli kimlik kartıdır. Eski sürücü belgeleri ve yeni kimlik kartlarına da yüklenememektedir.