İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2021

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 08.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 00:48
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2021
Takip Et:

T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek durumlar merak etmektedir. Bilindiği üzere pandemi nedeni ile sürücü kursları başta olmak üzere pek çok kurum geçici süre ile kapanmıştı. Sürücü kurslarının tekrar açılması ile birlikte kayıt ve ehliyet durumunu intenetten sorgulama merak edilen konular arasında yerini aldı. T.C. kimlik numarası ile yapılacak sorgulamaların hemen hemen hepsi e-Devlet üzerinden yapılabilirken e-Devlet şifresi olmayan vatandaşlar en yakında ki PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında tek kullanımlık şifrelerini alabilirler.

Ehliyet nasıl alınır?

  • Ehliyet kurslarından tercih edilene kayıt yaptırılır.
  • Kursun belirlediği tarihlerde teorik dersler başlamaktadır. Dersler başladıktan sonra ilk olarak teorik derslere girilmesi gerekir.
  • Yaklaşık iki hafta süren teorik derslerden sonra bu dersler ile ilgili teorik sınava yapılır.
  • Teorik sınavda belirlenen taban puanın üzerinde not alan adaylar direksiyon dersi alırlar. Haftalık direksiyon dersi eğitim saati kurstan kursa farklılık gösterir.
  • Direksiyon dersler bitince adaylar direksiyon sınavına girerler. Adayların toplamda dört sınav hakkı vardır.
  • Sınav esnasında öğrencilerin yanında bulunan jürilerin kararı sonucunda kursiyerler ehliyet alabilirler.

Ehliyet sınavı teorik dersleri hangileridir?

  • İlk Yardım (12 soru)
  • Trafik ve Çevre (23 soru)
  • Araç Tekniği (9 soru)
  • Trafik Adabı (6 soru)

Direksiyon sınavında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  • Emniyet kemeri takmamak
  • Trafik ışıklarını ve sembollerini ciddiye almamak
  • Trafik polisinden gelen komutları ihmal etmek
  • Geçilme kurallarını ihlal etmek
  • Sinyal vermemek
  • L park sırasında sıkıntı yaşamak
  • Arabayı park edememek

Bu durumların yaşanması anında görevliler sizi araçtan indirerek başlangıç noktasına geri dönerler ve başarısız sayılırsınız.

Kimlik kartı ile trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?

Kimlik kartı ile trafik cezası sorgulamak için Emniyet Genel Müdürlüğü resmi intenet sitesine girilerek trafik sorgulaması bölümünden gerekli adımlar takip edilerek trafik cezaları sorgulanabilir.

Trafik cezası nasıl ödenir?

  • Özel bankalar veya kamu bankalarının şubeleri
  • Bankaların mobil uygulamaları, intenet şubeleri veya ATM’ler
  • e-Devlet
  • PTT şubeleri

e-Devletten trafik cezası nasıl ödenir?

e-Devlet hesabına giriş yapıldıktan sonra arama motoruna ‘vasıta plakasına yazılan ceza’ veya ‘sürücü belgesine ve şahıslara yazılan cezalar’ yazılarak işlem yapılması gerekir. Sayfa açıldıktan sonra kart bilgilerinizi sisteme girerek ödeme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden ilan edilmektedir. Geliştirilen yeni sistem ile birlikte bilgisayar üzerinden yapılan teorik sınav, sınav sonunda matikler üzerinden anında öğrenilebilirken direksiyon sınavında parkuru tamamlayanlar ehliyetlerini alabilmektedir.

Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Ehliyet sınavı 2 aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk sınav teorik sınavdır ve sınav sonucu sınavın bitimi ile birlikte öğrenilebilir. Ehliyet sınavının ikinci aşaması ise direksiyon sınavıdır. Direksiyon sınavında ise parkuru başarı ile tamamlayan adayların sistemde ehliyet alabilmeleri için 15 gün beklemeleri gerekir. 15 günün sonunda gerekli ödeme işlemleri yapıldıktan sonra ehliyet sahibine verilir.

Sürücü belgesi bilgileri nasıl sorgulanır?

  • İsim ve soy isim
  • Ehliyetin veriliş tarihi
  • Sürücünün aday sürücü olup olmadığı
  • Ehliyetin yeni tipte olup olmadığı
  • Sürücü belgesinin sınıfları

Sigara cezası nasıl sorgulanır?

e-Devlete giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ceza sorgula yazılarak kişinin adına kesilen cezaların hepsi sorgulanabilmektedir.

Boş plaka nasıl sorgulanır?

  • Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Trafik Tescil Şube Müdürlükleri
  • SMS
  • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

T.C. kimlik numarası ile tapu bilgileri nasıl sorgulanır?

e-Devlete giriş yapıldıktan sonra arama kısına ‘tapu bilgileri sorgulama’ yazılır. Çıkan ekranda kimlik bilgiler ile tüm tapu sorgulamaları yapılabilmektedir.

Başkasına ait tapu sorgulaması nasıl yapılır?

Başkasına ait tapu sorgulama işlemi yapılması yasal bir işlem değildir. Kısaca hiç kimse kendisine ait olmayan tapuların sorgulamasını başkaları için yapamaz. Ancak yasal yollarla başkalarının tapu bilgilerine erişim sağlanabilir. Başkasına ait tapu sorgulaması yapılabilmesi için tapu sahibinin sorgulamak isteyen kişiye noter huzurunda vekalet vermesi gerekir. Vekalet işlemi sonrasında kişi elinde ki noter imzalı vekaletname ile asıl tapu sahibinin yerine sorgulama işlemi yapabilmektedir.



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısıtlamada horoz dövüştürmek için buluşan 31 kişiye 149 bin lira ceza kesildi
Kısıtlamada horoz dövüştürmek için buluşan 31 kişiye 149 bin lira ceza kesildi
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama geldi
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama geldi
Malatya'da hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen kişi öldü
Malatya'da hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen kişi öldü
Manisa'da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
7 Ocak 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları
7 Ocak 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları
Öz kızına tecavüz eden sapkın babanın suçu DNA testi ile doğrulandı!
Öz kızına tecavüz eden sapkın babanın suçu DNA testi ile doğrulandı!

Popüler Haberler

Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2021
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2021
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Exxen Süprizim Var programı başvuru formu
10000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz
Prefabrik ev yapım desteği nedir? 2021 Prefabrik ev yapım yardım destek tutarı ve şartları
E-Devlet araç plakası ile borç sorgulama nasıl yapılır? Online araç plakası ile borç sorgulama ve ödeme işlemleri
Banka haciz işlemleri hangi durumlarda uygulanır?
Bilgisayarım PUBG Lite PC Kaldırır mı? Sistem Gereksinimleri Ne?
En uygun trafik sigortası kriterleri ve 2020 en uygun trafik sigortası fiyatları
Arka Sokaklar Aylin öldü mü? Özlem Çınar Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı?
Show TV canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Güncel gümüş fiyatları 8 Ocak 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır? 2021 Alışveriş kredisi herkese çıkar mı?
8 Ocak 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
WhatsApp yedeği Google Drive’a nasıl yüklenir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.