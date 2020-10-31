İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Kimlik kaybolunca gazeteye ilan veriliyor mu? 2020 Kimlik kaybolunca yeni kimlik için gerekli evraklar

Kimlik kaybolunca gazeteye ilan veriliyor mu? Kimlik kaybolunca yeni kimlik için gerekli evraklar konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Kimlik kaybolunca gazeteye ilan veriliyor mu? konusuyla ilgili olarak 31 Ekim 2020 Cumartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 07:35
Kimlik kaybolunca gazeteye ilan veriliyor mu? 2020 Kimlik kaybolunca yeni kimlik için gerekli evraklar
Takip Et:

Yeni çipli kimlik kartlarının kullanılmaya başlanması ile beraber vatandaşlar yavaş yavaş kimliklerini yenilemeye başladılar. Diğer yandan kimlik kartlarını kaybeden vatandaşlar da nasıl bir prosedürü takip etmeleri gerektiğini merak ediyorlar. Şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakıldığında, kimlik yenileme işlemlerinde ödenmekte olan tutarın geçtiğimiz senelerde alındığı kadarıyla verilmeye devam edileceği ifade edildi.

Eski Kimlik Kaybedildiğinde Ne Yapılmalı?

Eski kimliklerin kaybedilmesi ya da çalınması halinde yeni kimlik kartları için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Diğer yandan evlenme ve yeni doğan için de yeni kimlik kartı alınması gerekli olmaktadır. Eski kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde çalıntı bildiriminde bulunulması ardından yeni kimlik kartı için başvuruda bulunulması lazımdır. Başvuru işlemlerinin tamamlanması sonrasında yeni kimlik kartları için belirlenen miktarda harcın ödenmesi gereklidir. Bu tutarın da ödenmesi sonrasında yeni kimlik kartları için başvurular işleme alınacak, eski kimlik kartları geçersiz konuma geçecektir.

Yeni Kimlik Kartı Başvurusu


Yeni kimlik kartları, İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme ile beraber, pembe ve mavi eski kimlik kartları yerine kullanılmaya başlanmıştır. Yeni kimlik kartlarının üzerinde yer alan çiplerin içinde kişiler hakkındaki tüm bilgiler yer almaktadır. 2023 senesine kadar yeni çipli kimlik kartlarına geçişler devam edecektir.

Yeni kimlik kartlarının alınabilmesi için öncelikle ALO 199 hattından ya da Nüfus ve Vatandaş İşleri Müdürlüğü sitesinden başvuru oluşturulması lazımdır. Bilgilerin doldurulması sonrasında bir randevu verilmektedir. Bu randevuya gidilmesi sonrasında kartlar alınmakta ve eski kartlar işlevselliğini sonlandırmaktadır. Başvuru sırasında son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf, pasaport benzeri bir belge veya vatandaşlığı belirten bir resmi belge gerekmektedir.

Kimlik Değiştirme Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Kimlik değiştirmek için yapılan başvurularda aşağıdaki kısımda sıralanmış belgeler talep edilmektedir.

  • Eski Kimlik Nüfus Cüzdanı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)
  • Değişim ücreti dekontu bankaya (25 TL)
  • Değişim ücretleri başvuru öncesinde vergi dairesinin intenet sitesinden veya Ziraat bankasından yatırılmalıdır.

Kayıp Kimlik Ücreti ve Diğer Yenileme Ücretleri

  • Yenileme Çipli Yeni Kimlik Kartı (25 TL)
  • Kayıp halinde (50 TL)
  • Evlilik durumunda (25 TL)
  • Yeni doğan Ücretsiz (Bir ay içinde kaydı olmayan yeni doğan için 25 TL)

Çipli Kimlik Kaybetmenin Cezası

Yeni çipli kimlik kartlarının kaybedilmesi sonrasında kişilerin ödemesi gereken herhangi bir ceza bulunmamaktadır. Böyle bir ceza yerine kişilerin yeniden kimlik kartı çıkarabilmeleri için ödemeleri gereken bir değerli kayıt parası bulunmaktadır. Bu ücret güncel olarak 37 TL olarak ödenmektedir.



Son Güncelleme: 31.10.2020 07:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YenilemeKimlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık yaşı ve oynadığı diziler
Çocukluk Nene kimdir? İpek Çiçek gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Feyza Işık kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İyi Günde Kötü Günde neden yok? Star TV İyi Günde Kötü Günde dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan nerelidir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Gevher Hatun karakteri kimdir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine Nazlı Pınar Kaya hayat veriyor
Zümrüdüanka dizisi Cihan karakterini kim canlandırıyor? İsmail Hacıoğlu kimdir?
TRT Ev Hali dizisi oyuncuları ve konusu
Dyson Lin kimdir? Deprem Kahini olarak kendini tanıtan Dyson Lin hakkında bilgiler
Arda’nın Mutfağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Türk Telekom'dan kampanya şenliği 10GB Bedava İntenet
Magnum Maserati çekilişi ne zaman yapılacak? Çekiliş sonucu ne zaman açıklanır?
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Gönül Dağı dizisi Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Deprem sigortası neleri kapsar? Deprem hasarlarının hepsi güvencede mi? Hangi binalar deprem sigortası güvencesinde?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.