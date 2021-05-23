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Kimlik kaybedildiğinde ne yapılmalı? Kayıp kimlik ücreti ve yenileme ücretleri 2021

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Kimlik kaybedildiğinde ne yapılmalı? Kayıp kimlik ücreti ve yenileme ücretleri hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Kimlik kaybedildiğinde ne yapılmalı? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 23.05.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

23 Mayıs 2021 Pazar 13:57
Kimlik kaybedildiğinde ne yapılmalı? Kayıp kimlik ücreti ve yenileme ücretleri 2021
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Yeni çipli kimlik kartlarının kullanılmaya başlanması ile beraber vatandaşlar yavaş yavaş kimliklerini yenilemeye başladılar. Diğer yandan kimlik kartlarını kaybeden vatandaşlar da nasıl bir prosedürü takip etmeleri gerektiğini merak ediyorlar. Şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakıldığında, kimlik yenileme işlemlerinde ödenmekte olan tutarın geçtiğimiz senelerde alındığı kadarıyla verilmeye devam edileceği ifade edildi.

Eski Kimlik Kaybedildiğinde Ne Yapılmalı?

Eski kimliklerin kaybedilmesi ya da çalınması halinde yeni kimlik kartları için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Diğer yandan evlenme ve yeni doğan için de yeni kimlik kartı alınması gerekli olmaktadır. Eski kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde çalıntı bildiriminde bulunulması ardından yeni kimlik kartı için başvuruda bulunulması lazımdır. Başvuru işlemlerinin tamamlanması sonrasında yeni kimlik kartları için belirlenen miktarda harcın ödenmesi gereklidir. Bu tutarın da ödenmesi sonrasında yeni kimlik kartları için başvurular işleme alınacak, eski kimlik kartları geçersiz konuma geçecektir.

Yeni Kimlik Kartı Başvurusu

Yeni kimlik kartları, İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme ile beraber, pembe ve mavi eski kimlik kartları yerine kullanılmaya başlanmıştır. Yeni kimlik kartlarının üzerinde yer alan çiplerin içinde kişiler hakkındaki tüm bilgiler yer almaktadır. 2023 senesine kadar yeni çipli kimlik kartlarına geçişler devam edecektir.

Yeni kimlik kartlarının alınabilmesi için öncelikle ALO 199 hattından ya da Nüfus ve Vatandaş İşleri Müdürlüğü sitesinden başvuru oluşturulması lazımdır. Bilgilerin doldurulması sonrasında bir randevu verilmektedir. Bu randevuya gidilmesi sonrasında kartlar alınmakta ve eski kartlar işlevselliğini sonlandırmaktadır. Başvuru sırasında son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf, pasaport benzeri bir belge veya vatandaşlığı belirten bir resmi belge gerekmektedir.

Kimlik Değiştirme Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Kimlik değiştirmek için yapılan başvurularda aşağıdaki kısımda sıralanmış belgeler talep edilmektedir.

  • Eski Kimlik Nüfus Cüzdanı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)
  • Değişim ücreti dekontu bankaya (25 TL)
  • Değişim ücretleri başvuru öncesinde vergi dairesinin intenet sitesinden veya Ziraat bankasından yatırılmalıdır.

Kayıp Kimlik Ücreti ve Diğer Yenileme Ücretleri

  • Yenileme Çipli Yeni Kimlik Kartı (25 TL)
  • Kayıp halinde (50 TL)
  • Evlilik durumunda (25 TL)
  • Yeni doğan Ücretsiz (Bir ay içinde kaydı olmayan yeni doğan için 25 TL)

Çipli Kimlik Kaybetmenin Cezası

Yeni çipli kimlik kartlarının kaybedilmesi sonrasında kişilerin ödemesi gereken herhangi bir ceza bulunmamaktadır. Böyle bir ceza yerine kişilerin yeniden kimlik kartı çıkarabilmeleri için ödemeleri gereken bir değerli kayıt parası bulunmaktadır. Bu ücret güncel olarak 37 TL olarak ödenmektedir.


Son Güncelleme: 23.05.2021 13:57
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Anahtar Kelimeler:
YenilemeKimlik
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