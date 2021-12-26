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Kimliğini kaybeden kişilere ne kadar ceza veriliyor? Kimlik kaybetme cezası ne kadar?

Birçok insan kimliklerini çeşitli nedenlerden dolayı kaybedebiliyorlar. Kimlik kaybetmenin ise bir para cezası bulunuyor. Peki kimliğini kaybeden kişilere ne kadar ceza veriliyor? İşte cevabı…

26 Aralık 2021 Pazar 05:27
Kimliğini kaybeden kişilere ne kadar ceza veriliyor? Kimlik kaybetme cezası ne kadar?
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olması gereken en önemli belge şüphesiz kimlikleridir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana çeşitli şekillerde görülen bu kimliklerde 2017 yılından itibaren çipli kimlik sistemine geçildi. Dijital sistemin sağladığı kolaylıklar sayesinde boyutu küçülen kimlikler, bu nedenledir ki daha sık kaybedilmeye başlandı. Kaybedilen kimliklerin yerine yenisinin çıkarılması için belirli bir harç miktarı verilmektedir. Peki kimliğini kaybeden kişiler ne kadar harç ödüyor?

Kimliğini Kaybeden Ne Kadar Para Ödüyor?

Kimliğini kaybeden vatandaşlar yeni kimlik kartı çıkarabilmek için belirli bir ücret ödemek durumunda kalıyor. Bir diğer adı ‘’kaybetme cezası’’ olan bu ücret Nüfus Müdürlükleri’ne ödeniyor. İşte ödenen ceza türleri:

  • Kimlik kaybetme cezası =

    60 TL

  • Kimlik yenileme =

    30 TL

  • Evlilik amacıyla kimlik yenileme =

    30 TL

  • Çocuklar için kimlik çıkarma =

    30 TL (1 ayın altındakilere ücretsiz)

Son Güncelleme: 26.12.2021 05:27
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Anahtar Kelimeler:
Kimlik KaybetmeTürkiye Cumhuriyeti
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