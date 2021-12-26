Kimliğini kaybeden kişilere ne kadar ceza veriliyor? Kimlik kaybetme cezası ne kadar?

Kimliğini Kaybeden Ne Kadar Para Ödüyor?

vatandaşlarının sahip olması gereken en önemli belge şüphesiz kimlikleridir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana çeşitli şekillerde görülen bu kimliklerde 2017 yılından itibaren çipli kimlik sistemine geçildi. Dijital sistemin sağladığı kolaylıklar sayesinde boyutu küçülen kimlikler, bu nedenledir ki daha sık kaybedilmeye başlandı. Kaybedilen kimliklerin yerine yenisinin çıkarılması için belirli bir harç miktarı verilmektedir. Peki kimliğini kaybeden kişiler ne kadar harç ödüyor?

Kimliğini kaybeden vatandaşlar yeni kimlik kartı çıkarabilmek için belirli bir ücret ödemek durumunda kalıyor. Bir diğer adı ‘’kaybetme cezası’’ olan bu ücret Nüfus Müdürlükleri’ne ödeniyor. İşte ödenen ceza türleri: