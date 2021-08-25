İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

Kimliği ve ehliyeti olanlara önemli duyuru! Zorunlu oldu

Kimliğini değiştirmemiş olan vatandaşları ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Son verilere göre nüfusun yarısından fazlası kimliğini ve ehliyetini yenileyerek çipli kartları kullanmaya başladı. Ancak yine de milyonlarca kişi eski kimlik kartlarını kullanıyor. Peki kimlik kartlarını değiştirmek için nereye başvurulmalı? Kimlik ve ehliyet kartları nasıl değiştirilir? İşte detaylar…

25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:29
Kimliği ve ehliyeti olanlara önemli duyuru! Zorunlu oldu
Takip Et:

Kimlik ve ehliyetini yenilemeyen vatandaşları yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Ülkede 65.4 milyon vatandaş çipli kimlik kartına geçerken 1.5 milyondan fazla kişi de ehliyetini yeniletti. Kimlik kartlarının yenilenmesi gündeme gelince binlerce kişi kartları nasıl yenileyeceğini araştırmaya başladı. Peki kimlik kartını yenilemek isteyen vatandaşlar nereye başvuruda bulunmalı? Kimlik ve ehliyet kartı nasıl değiştirilir?

Kimlik kartını yenilemek isteyenler nereye başvurmalı?

Kimlik kartlarını değiştirmek isteyen kişilerin öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu oluşturması gerekmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi intenet sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden ya da ALO 199’u arayarak randevu işlemini gerçekleştirebilir.

Kimlik kartını yenilemek için gereken belgeler

Nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi.

Bir adet biyometrik fotoğraf.

Kimlik kartının yenilenmesi için 30,00TL, kaybolan kimlik kartı için ise 60,00TL ödeme yapılmaktadır. 

Sürücü belgesi başvurusu nereye yapılır?

Ehliyetini yenilemek isteyen kişiler kimlik kartını yenilerken olduğu gibi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden başvuruda bulunmalıdır. 

Eski sürücü belgesi hangi tarihe kadar değiştirilmelidir?

Eski sürücü belgeleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirilmelidir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yangın bölgesinde kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşların kartları ücretsiz olarak yenilenecek.


Son Güncelleme: 25.08.2021 16:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sürücü Belgesi YenilemeKimlik Kartını Yenilemek Için Gereken BelgelerKimlik Kartını Yenilemek Için Nereye BaşvurulurKimlik Kartı Yenileme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
2020 Yılı Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları
2020 Yılı Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Eylül 2021 burç yorumları
Eylül 2021 burç yorumları

Popüler Haberler

26 Ağustos 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Ağustos Perşembe at yarışı programı
TJK 25 Ağustos 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
25 Ağustos 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Ağustos 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 22 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 22 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 22 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
PYBS bursu nedir, ne zaman yatırılır, nasıl sorgulanır?
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
AÖL online sınav girişleri nasıl yapılıyor?
Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Online Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.