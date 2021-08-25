Kimliği ve ehliyeti olanlara önemli duyuru! Zorunlu oldu

Kimlik ve ehliyetini yenilemeyen vatandaşları yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Ülkede 65.4 milyon vatandaş çipli kimlik kartına geçerken 1.5 milyondan fazla kişi de ehliyetini yeniletti. Kimlik kartlarının yenilenmesi gündeme gelince binlerce kişi kartları nasıl yenileyeceğini araştırmaya başladı. Peki kimlik kartını yenilemek isteyen vatandaşlar nereye başvuruda bulunmalı? Kimlik ve ehliyet kartı nasıl değiştirilir?

Kimlik kartını yenilemek isteyenler nereye başvurmalı?

Kimlik kartlarını değiştirmek isteyen kişilerin öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu oluşturması gerekmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi intenet sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden ya da ALO 199’u arayarak randevu işlemini gerçekleştirebilir.

Kimlik kartını yenilemek için gereken belgeler

Nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi.

Bir adet biyometrik fotoğraf.

Kimlik kartının yenilenmesi için 30,00TL, kaybolan kimlik kartı için ise 60,00TL ödeme yapılmaktadır.

Sürücü belgesi başvurusu nereye yapılır?

Ehliyetini yenilemek isteyen kişiler kimlik kartını yenilerken olduğu gibi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden başvuruda bulunmalıdır.

Eski sürücü belgesi hangi tarihe kadar değiştirilmelidir?

Eski sürücü belgeleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirilmelidir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yangın bölgesinde kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşların kartları ücretsiz olarak yenilenecek.

