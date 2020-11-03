İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Kimler sözleşmeli er olabilir? Anlamı nedir ve ne kadar sürüyor?

Askerlik görevini yapan kişiler kimler sözleşmeli er olabilir, anlamı nedir ve ne kadar sürüyor sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte sözleşmeli er olma şartları ve daha fazlası.

03 Kasım 2020 Salı 12:26
Kimler sözleşmeli er olabilir? Anlamı nedir ve ne kadar sürüyor?
Takip Et:

Askerlik görevini sözleşmeli er olarak yaparak ilk 6 ayını tamamlayıp ikinci 6 aya uzatanlar için 15 bin TL civarında harçlık ödemesi yapılıyor. Askerliğini uzatan kişiler TOKİ konutlarında önceliğe sahip olurken, memuriyete kadar uzun bir kariyer yolculuğuna sahip olabilecek.

Yeni askerlik sistemi 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Zorunlu askerlik süresinin 6 aya indirilmesini öngören sistem, askerlik çağı gelen gençlere vatani görevlerini yapmalarına ek olarak önemli avantajlar ile kariyer olanağı tanıyor.

En az 14 bin 370 TL ödeme


Son dönemde gençlerin büyük bir ilgi gösterdiği askerde kalma seçeneği ek geliri ile kariyer olanağı için iki yöntem bulunmaktadır. Sözleşmeli er yönteminde 6+6 seçeneğine göre askerliğini er olarak yapan kişi askerlik süresi bittikten sonra terhis olmayıp gönüllü olarak askerlik süresini 6 ay daha uzatabilecek. Er, askerliğini uzattığı 6 ayda 2 bin 395 TL olmak üzere 14 bin 370 TL maaş alacak. Askerliğini uzatan onbaşı ise aylık 2 bin 549 TL, çavuş ise 2 bin 704 TL maaş alabilecek.

Subaylığa kadar yükselme fırsatı

Erler 6+6 ay olmak üzere 1 yıl askerlik yaptıktan sonra dilerse sözleşmeli er olarak da müracaat edebilecek. Bu durumda ikinci 6 ay askerlik yaptığında ilk defa sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor.

Tazminat ve sınavsız memuriyet fırsatı

Er olarak başlayan asker için kariyer yolculuğunda tanınan pek çok hak bulunuyor. Sözleşmeli er olarak 7 yıl çalışan kişi, 7 yıl sonunda sınavsız olarak memuriyete atanma hakkına sahip oluyor. Memuriyetteki iş kolu askerin eğitim şartına bağlı olarak belirlenmektedir.

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 12:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Er Olma şartlarıYeni Askerlik Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti

Popüler Haberler

Çipli kimlik cilt no ve seri no nasıl öğrenilir? E-Devlet kimlik bilgileri sorgulama
TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Enflasyonu ve 2020 Kasım ayı resmi kira artışı zam oranları belli oldu!
Bugün maç var mı? 3 Kasım 2020 Salı Bugün hangi maçlar var?
Ayda isminin anlamı nedir? Ayda ne demektir?
Gelinim Mutfakta Zeynep neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? Zeynep geri dönecek mi?
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu
Uysallar dizisi Netflix'te yayın hayatına başlayacak! Uysallar oyuncu kadrosu belli oldu
Meme kanseri teşhisi nasıl konur? Göğüs kanserin belirtileri
Çukur Vartolu diziden ayrılacak mı? Erkan Kolçak Köstendil diziye veda mı ediyor?
AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir? Kimler AFAD'da gönüllü olabilir? AFAD gönüllü başvuru ekranı
SGK teşvik sorgulama nasıl yapılır? SGK teşvikleri nasıl ve nereden öğrenilir?
İdam yasası meclis'e gelecek mi? İdam yasası konusu ne zaman meclise taşınacak?
Konut kredisi çekmek isteyenlere müjde! Bankaların faiz oranları için tıklayınız
Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Babil Dizisi İrfan gerçekleri öğrenecek mi? İrfan gerçekleri ne zaman öğrenecek?
Netflix'in yeni dizisi Kulüp'ün oyuncuları belli oldu!
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2020 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
İbo Show ne zaman başlayacak? Star TV İbo Show ilk hafta konukları
Belediye memurları eğitim düzeyi şartları nelerdir? 2020 Belediyelerde kadrolu memur nasıl olunur?
Andorra’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Andorra asgari ücret fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.