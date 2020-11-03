Kimler sözleşmeli er olabilir? Anlamı nedir ve ne kadar sürüyor?

Askerlik görevini sözleşmeli er olarak yaparak ilk 6 ayını tamamlayıp ikinci 6 aya uzatanlar için 15 bin TL civarında harçlık ödemesi yapılıyor. Askerliğini uzatan kişiler TOKİ konutlarında önceliğe sahip olurken, memuriyete kadar uzun bir kariyer yolculuğuna sahip olabilecek.

Yeni askerlik sistemi 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Zorunlu askerlik süresinin 6 aya indirilmesini öngören sistem, askerlik çağı gelen gençlere vatani görevlerini yapmalarına ek olarak önemli avantajlar ile kariyer olanağı tanıyor.

En az 14 bin 370 TL ödeme

Subaylığa kadar yükselme fırsatı

Son dönemde gençlerin büyük bir ilgi gösterdiği askerde kalma seçeneği ek geliri ile kariyer olanağı için iki yöntem bulunmaktadır. Sözleşmeli er yönteminde 6+6 seçeneğine göre askerliğini er olarak yapan kişi askerlik süresi bittikten sonra terhis olmayıp gönüllü olarak askerlik süresini 6 ay daha uzatabilecek. Er, askerliğini uzattığı 6 ayda 2 bin 395 TL olmak üzere 14 bin 370 TL maaş alacak. Askerliğini uzatan onbaşı ise aylık 2 bin 549 TL, çavuş ise 2 bin 704 TL maaş alabilecek.

Erler 6+6 ay olmak üzere 1 yıl askerlik yaptıktan sonra dilerse sözleşmeli er olarak da müracaat edebilecek. Bu durumda ikinci 6 ay askerlik yaptığında ilk defa sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor.

Tazminat ve sınavsız memuriyet fırsatı

Er olarak başlayan asker için kariyer yolculuğunda tanınan pek çok hak bulunuyor. Sözleşmeli er olarak 7 yıl çalışan kişi, 7 yıl sonunda sınavsız olarak memuriyete atanma hakkına sahip oluyor. Memuriyetteki iş kolu askerin eğitim şartına bağlı olarak belirlenmektedir.