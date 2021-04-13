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Kimler oruç tutmayabilir? Ramazan orucu kimlere farzdır?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle beraber oruç tutmak ile ilgili pek çok soru gündeme gelmeye başladı. İnternette araştırma yapmaya başlayanlar Ramazan ayında oruç tutmak kimlere farzdır, kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmalıdır gibi pek çok soruya yanıt aradı. İşte merak edilen soruların yanıtları...

13 Nisan 2021 Salı 11:52
Kimler oruç tutmayabilir? Ramazan orucu kimlere farzdır?
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Mübarek Ramazan ayının gelişiyle beraber oruç tutmak ile ilgili pek çok soru gündeme gelmeye başladı.On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmak kimlere farzdır, kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmalıdır gibi pek çok soruya yanıt arandı. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Oruç kimlere fazdır? Kimler oruç tutabilir?

Ramazan orucu, kendisinde şu beş koşulu sağlayan kimseye farzdır:

Müslüman olması.

Dînen mükellef olması.

Oruç tutmaya güç yetirmesi.

Mukim olması (yolcu olmaması).

Oruç tutmamaya engel olan hiçbir şeyin olmaması.

Bu beş koşul, ne zaman bir kimsede bulunursa, onun oruç tutması farzdır.

Büluğa ermiş, aklı başında olan kadın ve erkek her müslümana Ramazanda oruç tutmak farzdır.

Kimler oruç tutmayabilir?

Hastalık

Yolculuk

İkrâh (Tehdit ve Zorlama)

Gebelik ve Emziklilik

Şiddetli Açlık ve Susuzluk

Düşkünlük Derecesinde İhtiyarlık

Hayız – nifas hâli

Kâfirin oruç tutma zorunlulupu yoktur. İnancı yok ise orucu kabul edilmez. İnançsız kimse İslam'ı kabul ederse, geçmiş oruçlarını telafi etmek zorunda değildir. Daha sonra tutacağı oruçlar kabul olur..

Korona virüs salgınında oruç tutulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, Korona virüs salgını sebebiyle oruç tutma ibadeti ile ilgili bazı sorulara yanıt verdi.

Kurulun yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla'nın emriyle farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Oruç tutmanın Korona virüs hastalığının yayılmasında özel bir risk oluşturmadığını bildiren yüksek kurul, oruç tutan kişilerde bağışıklık sisteminin zayıflayacağı yönünde "kanıta dair tıbbi bir tespit" olmadığını ifade etti.

Açıklamanın devamında, " Kur'an-ı Kerim'de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir. İslam âlimleri, oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimalini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir" denildi.

"Korona teşhisi konulan kişiler oruç tutmayabilir"

Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayında oruç tutma yükümlülüğü olmayan kişileri ise şöyle sıraladı:

Korona virüs teşhisi konulanların doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler,

Oruç tuttuğu halde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler,

Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar,

Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar,

Oruç tutmaları durumunda hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe duyan sağlık çalışanları,

Hamile veya emziren kadınlar,

Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler.

Açıklamanın devamında, "Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir"  sözlerine yer verildi.




Son Güncelleme: 13.04.2021 11:52
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Anahtar Kelimeler:
OruçRamazan
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