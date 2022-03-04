Kimler oruç tutabilir? Oruç tutmak kimlere farz kılındı? Orucun şartları nelerdir? Oruç tutmak farz mı?

İslam dininde farz, kesin bir şekilde yapılması işlenen amel demektir. Farz olmak, bir işin kesin olarak yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koyar. Farz, zorunluluktur. Farz işleminin yerine getirilmesi için Allah‘ın koyduğu kurallar doğrultusunda yapılması gerekiyor. Ramazan ayı yaklaştıkça vatandaşlarımız oruç ile ilgili soruların yanıtlarını aramaya başladı. Vatandaşlarımız oruç tutmak kimlere farz, oruç tutmanın hükmü nedir, oruç tutmak farz mı, oruç tutmak nasıl farz oldu sorularının yanıtlarını arıyor.

Farz İbadetleri

Farzlar, Rükünler ve şartlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Rükün ibadetlere bakacak olursak, ibadetleri yerine getiren gerçek unsurlar olmaktadır. Önek verecek olursak, namaz kılarken secde, rükû, kıyam ve kıraat bir rükündür. Hac ibadeti sırasında tavaf ve Arafat vakfesi de bu şekildedir.

Şartlara bakacak olursak, hükmün varlığına dayanan şeylerdir. Şart yoksa hüküm de olmaz. Ancak şartlar ise hüküm olmak zorunda değildir. Namazın şartları arasında abdest almak vardır. Abdest almazsanız kıldığınız namaz geçerli olmayacaktır. Fakat abdest alırsanız namazı kılmış olmazsınız. Abdesti aldıktan sonra namazı kılmanız gerekiyor.

Oruç ibadetinin de bir takım şartları ve rükünleri vardır. Orucun geçerli olması için farzını ve edasını yerine getirmeniz gerekiyor.

Oruç Kimlere Farzdır?

Bir kişi eğer ergenlik çağına girmiş ve aklı başında ise oruç tutabilir. Müslüman olmayana oruç farz değildir. Eğer İslam’a inanıyorsanız oruç tutmak zorundasınız. Eğer Müslüman değilseniz ve sonradan Müslüman olduysanız geçmiş dönemdeki ibadetleri yapmanız gerekmiyor. Müslüman olursanız geçmişteki günahlarınız tamamen silinecektir.

Oruç ibadeti, tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi akli dengesi yerinde olmayanlar için geçerli değildir. Dini görevler yalnızca akli dengesi yerinde olanlar için geçerlidir. Ergenlik çağına girmemiş olan çocuklar oruç tutmak zorunda değildir. Bütün dini görevler ergenlik çağından sonra başlar. Ergenlik çağına girmeyen çocuklara namaz kıldırmak doğru değildir, aynı zamanda oruç tutturmak da doğru değildir.

Şafii mezhebine bakacak olursak, bir Müslümanın oruç tutması için öncelikle Müslüman olması, akıllı olması, ergenlik çağına girmiş olması, mukim olmaması, haiz durumunda olmaması ve oruç tutmaya gücü yetmesi gerekir.

Oruç Edası

Ergenlik çağına girmiş ve aklı başında olan her Müslümanın oruç tutması bir zorunluluktur. Orucun eda edilmesinin şartları arasında bunlar vardır. Eğer bir kişi hasta ise, yolcu ise, çok yaşlı ise, hamile ise, emzirme durumunda ise, çok ağır işlerde çalışıyor ise oruç tutması gerekmez. Bu gibi şartları taşımayanlar mazeret sunamaz.

Bundan dolayı aklı başında olan Müslümanların oruç tutması farzdır, yani bir zorunluluktur. Aksi halde günaha girmiş olacaktır. Oruç tutmak İslam’ın farz ibadetleri arasında yer alır. On bir ayın sultanı Ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecektir. Sizler de gerekli şartları taşıyorsanız oruç tutarak hem sevap kazanabilir hem de yüce Allah’a yaklaşabilirsiniz. Bu ibadetin şerefini kaçırmayınız.