Kimler devletten kira yardımı alabilir? Kira yardımı başvuru şartları nelerdir, nereye başvuru yapılır?

Bu yardımların amacı, yoksul vatandaşların yükünü azaltmak, onları gelecek için umutlandırmak, yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamak ve yoksul ailelerin çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamaktır.

Öte yandan devletin sağladığı kira yardımı, kira ödeyemeyenlere ve maddi imkânları yeterli olmayanlara destek sağlamaktadır.

Yoksul olanlar, gerçekten ihtiyacı olan vatandaşların barınma ihtiyaçları için kira yardımı veriliyor, bu yardımdan herkes yararlanamıyor çünkü sadece yoksul vatandaşlar için geçerlidir.

Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımını kimler alabilir? Kira yardıma nasıl başvurulur? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? Gibi soruların yanıtları merak edilmektedir.

Kimler kira yardımı alabilir?

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ev veya işyerini değiştirmek zorunda kalan, yani eski ev veya işyerini artık kullanamayan, yeni ev veya işyerleri için kira ödemekte zorlanan kişilere kira yardımı sağlanmaktadır.

Aynı zamanda kentsel dönüşüm dışında başka nedenlerle evleri veya işyerleri kamulaştırılan kişilere de kira yardımı sağlanmaktadır.

Son olarak, barınma ihtiyaçlarını karşılayacak maddi imkana sahip olmayan, SGK sigortası olmayan, sabit geliri ve sabit işi olmayan, evi bulunmayan yoksullara ve ailelerine kira yardımı sağlanabilir.

Kira Yardımı Nereden Alınır?

Kira yardımına başvurmak isteyen maddi durumu olmayan vatandaşlar; birçok kamu kurum ve kuruluşuna başvurabilir.

Yoksullara kira yardımı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Kaymakamlıklar ve Valiliklere bağlı olarak hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Belediye Başkanlıkları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Müdürlükleri

Özel Vakıflar ve Denekler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kısacası, kira yardımı talep edebileceğiniz birden fazla kamu kurumu vardır.

Bununla birlikte, her kurum esas olarak konut yardımı sağlanacak bireyin veya ailenin mali durumunu dikkate alır.

Diğer bir deyişle, düzenli işleri olan sigortalı kişiler genellikle kira yardımı alamamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; kentsel dönüşüm veya kamulaştırma kapsamında evleri veya işyerleri yıkılan kiracı veya tapu sahiplerine aylık 595-960 Türk Lirası kira yardımı sağlamaktadır.

Kaymakam, belediye ve valilikler ağırlıklı olarak ihtiyaç sahibi yoksullara kira yardımı sağlamaktadır.

Bu durumda kentsel dönüşüm veya kamulaştırmaya dayanması gereken kişilerin yardım için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Kira Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır?

Kaymakamlık veya valilikten kira yardımı başvuruları, kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne yapılmalıdır ve belediyeden alınacak yardım için belediyelerin kendilerine başvurulmalıdır.

Kira yardımı için başvuru sahiplerinden çok sayıda belge talep edilebilir.

İstenen belgeler; Kişinin başvurduğu kuruma ve başvuru nedenine göre de değişebilir.

Öneğin; Kamulaştırma ve kentsel dönüşüm nedeniyle evsiz kalanlardan, yoksul olduğu için kirasını ödeyemeyenlerden çeşitli belgeler istenebilir.

Muhtardan yoksulluk belgesi gibi genellikle maddi durumu kötü olanların yoksul olduğunu, nerede yaşadığınızı, SGK'dan işsiz olduğunuzu kanıtlayan vb. Belgeler gerekli.

Kişinin yoksulluğunu ispatlayan belgeler toplandıktan sonra bu belgelerin başvurduğu kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

Evrakların teslimi üzerine bu belgeler; Uygun kurum tarafından incelenir ve belgelerin doğruluğu kontrol edilir.

Kira konusunda yardıma muhtaç olduğu tespit edilenlere başvuru yapılan kurum, yardım etmektedir.

E-Devlet Kira Yardımı Başvurusu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanan kira yardımları e-devlet üzerinden kolaylıkla başvurulabilir.

Yani bakanlığa bağlı olan müdürlüğe gidip başvuruda bulunmak zorunda kalmadan işlemi online olarak tamamlayabilirsiniz.

Bakanlık tarafından sağlanan kira yardımı 6306 sayılı Kanun kapsamında sağlandığından, "bir ev veya işyerinin riskli yapı" içinde yer alan, yani yıkım için belirlenen alanlarda sadece bir şehrin kentsel dönüşüm veya kamulaştırılması kapsamında yaşayanlar yardım başvurusunda bulunabilirler.

Başvurmak için öncelikle e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/csb-kentsel-donusum-kira-yardimi-basvurusu-4621 bağlantısını tıklamanız gerekmektedir.

Ardından sisteme T.C. Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapmanız gerekmektedir. Dilerseniz mobil imza, elektronik imza vb. diğer yöntemlerden biriyle de sisteme giriş yapabilirsiniz.

Ardından size yönlendirilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplamanız gerekir.

Girdiğiniz bilgiler şahsen il genel müdürlüğü tarafından doğrulandığı için yanlış bilgi girmemeye de dikkat etmelisiniz.

E-devlet aracılığıyla yardım başvurusu; kısa süre içerisinde değerlendirilir.

İl müdürlükleri, verdiğiniz adreste yaşadığınızı, yani yıkımın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.

Daha sonra, kira yardımı etmeye karar verilen kişilerden yeni bir ev için elektrik, su ve gaz faturaları gibi gerekli belgeler istenir.

Ancak, yeni bir ev kiralamamış akraba veya arkadaşlarının yanında kalanlar kira yardımı hakkına sahip değildir.

Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kira yardımından faydalanmak isterseniz; Yeni bir ev kiralamak zorunda kaldığınızı söyleyebiliriz.

Kira yardımı kaç ay

Devlet kira yardımı Resmi Gazete'deki yönetmelikte belirtilmiştir. Kira yardımının kaç ay ödeneceği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir. Kira 36 ay olmasına rağmen binanın düzenlemesinden 48 ay sonra belirlenmiştir.

Devletten kira yardımı almak için gerekli belgeler

Kira yardımı almak için hazırlamanız gereken belgelerse;

Başvuru formu

Kimlik fotokopisi ve aslı

Konut yada iş yerine ait tapu aslı ve fotokopisi

Taşınmaza ait güncel tapu kaydı

Adrese dayalı nüfus kaydı

Kamu bankalarına ait hesap cüzdanı fotokopisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kira Yardımı Ne Kadar?

6306 sayılı afet riski taşıyan alanların dönüştürülmesine ilişkin Kanun'a göre, "riskli yapıların yıkılması konusunda mal sahipleri ile bir anlaşmaya varılması" nı içermektedir.

Yüksek riskli binalarda yaşayan ev sahiplerinin yanı sıra, kiracı veya sınırlı mülkiyet hakkı sahiplerinin de yasal olarak kira yardımı alacağı açıkça belirtilmiştir.

2021'den itibaren en düşük kira yardımı 595 Türk Lirası olurken bu Ankara, İzmir ve İstanbul'da 960 Türk Lirası olmaktadır.

Yani 'yardım miktarı' ikamet edilen şehre göre 595-960 Türk Lirası arasında değişiyor.

Öneğin Artvin, Gümüşhane, Bayburt için 595; Çanakkale, Zonguldak ve Çorum için 755 Türk Lirası, Amasya, Rize ve Düzce için 675 Türk Lirası.