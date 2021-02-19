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Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?

Kimler bordo bereli asker olabilir? Bordo bereli asker maaşları ne kadardır? konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 19 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 01:18
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
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Bordo Bereli Eğitimi

Bordo bereli olmak için belirli bir miktar eğitim almalı ve sabırlı olmalısınız. Öncelikle bu eğitimin üç yıl süreceğini söylemek istiyoruz. Öncelikle komando eğitimine katılan askerlerin ayrıca 6 ay ek komando eğitimi alması gerekiyor. 3 yıllık eğitim süresi boyunca paraşütle atlama, yakın mesafeden balık avlama, keskin nişancılık, hayatta kalma ve çeşitli şartlarda tecrübe ile fiziksel olarak belirli şartlarda hazırlanacaklar. Bir bordo bereli fiziksel özellik boyutu genellikle 1.70 ile 1.90 arasında olmalıdır. Görevlerini manevi olarak adadıklarından ve sadece askerlik sürecine odaklandıklarından emin olunmaktadır.

Bordo Bereli Olmak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir?

Okuldan mezun olduğunuz yaşı ve bordo bere olmak için kaç yıl eğitim almanız gerektiğini inceledik.

  • En az bir üniversite veya 4 yıllık fakülte mezunu olun Mezunlar
  • 32 yaş sınırı vardır
  • Ayrıca KPSS3 lisans sınavından en az 50 puan almaları gerekir.

Bu koşulları sağlayan adaylar bordo bere olmak için başvurabilirler.

Bordo Berelilerin Görevleri Nelerdir?

Bordo bereli olarak adlandırılan özel kuvvetlerin görevleri;

  • Yabancı topraklarda dost birlikleri eğitir,
  • İstihbarat toplar,
  • Keşif yapar,
  • Gayri nizami harp yapar,
  • Eylem örgütler,
  • Psikolojik harp yaparlar

Yaptıkları daha birçok gizli istihbarat işi var. Operasyon gücü olarak hareket ederler. Bu gibi durumlarda birçok gizli operasyon gerçekleştirirler. Bu iş bir zekâ meselesi. Ana hedefleri onları pusuya düşürmek, yakalamak ve düşmanı ortadan kaldırmaktır.

Bordo Bereli Olma Şartları Nelerdir? (Kadın Bordo Bereli)

Kadın bordo berelerinin ve erkek adaylar için aranan koşullar şu şekildedir:

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • En az 2 sene süreli olarak yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
  • TSK ve askeri okullardan ilişiğin kesilmemiş olması,
  • 25 ile 27 yaşından büyük olmamak,
  • Kurumsal haklardan yoksun bırakılmamak,
  • Herhangi bir kamu ya da özel kurumlara karşı hizmet yükümlülüğü,
  • Tazminat borcunun olmaması,
  • Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
  • Terör ile kişinin kendisinin ya da anne, baba, çocuk, eş, kardeş yakınlığının bulunmaması gerekir,
  • Ayrıca kilo ve boy oranı,
  • Fiziki yeterlilik hallerine uygun olmaları gerekmekte,
  • Yapılacak olan güvenlik soruşturmasında olumlu neticeler almak,
  • Yönetmelik içerisinde belirlenen bordo bereli kursuna görecekler adına aranan sağlık koşullarına sahip olmak gerekir.

Bu şartlar ve eğitimini tamamlamış olanlar Bordo bereli görevlilerinin alımı için başvurabilirsiniz. Aynı zamanda, kadınlar bu koşulları karşılıyorsa, bordo bere için başvurmaları gerekir.

Bordo Bereli Olmak İçin Fiziki Şartlar Nelerdir?

Boy ve kilo oranları 1.64 cm ve 2.10 cm boy olarak, üst limit 72 ve 51 kilo, 2.10 boyunda olanlar için 115 kilo ve alt limit 85 kilo olarak belirlenmiştir. Fiziksel yeterlilik sınavında 50 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Beden eğitiminde atlama, paraşüt eğitimi, emekleme gibi sınavları geçtikten sonra eğitime başlayabilirler.

Özel Kuvvetler Başvurusu 2020

Bordo Bereliler, Türk anakarasındaki özel kuvvetler komutanlarına bağlıdır, Astsubay ve kıdemli çavuş seçilir. Bordo bere olabilmek için subay, küçük subay ve özel asker olarak görev yapmak gerekiyor. Türkiye ve yurtdışındaki tüm iller dışında özel kuvvetler askerlerinin her görevi yerine getirmeye hazır olduğu bilinmektedir. Ve rütbeli personel olarak seçildiler. Gönüllü hizmetleri seçim döneminde önemli bir esas olmaktadır. Her türlü hava ve arazi koşulunda daima görev başındadırlar.

Bordo Bereli Maaşı

Uzman çavuşların maaşları 3.500 TL astsubayların maaşları 4.200 TL- 5.000 TL, Personel ücretleri; Görev süreleri, görevlerinin yerine getirildiği yerin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında değişiklik göstermektedir. Bordo bere maaşları sorumluluklarına ve yerine göre değişmektedir. Bunun nedeni operasyon için ücret alınmasıdır. 2020 yılında bordo bereli uzman onbaşı maaşı 4000 Türk Lirası'dır. Bu ücretler sektör niteliklerine göre değişir. Öte yandan astsubayların maaşı 4.900 Türk Lirası ile 6.000 Türk Lirası arasında. Ayrıca OHAL alanlarında ve savaş bölgelerinde çalışırken ücretler artacaktır. Bu alanlarda çalışanlar 8.000 TL'ye kadar maaş alabilirler. Arka arkaya 3 ay boyunca görevde olanlar 15 günlük tatilin tadını çıkarabilir. Buna ek olarak, yol geçiş ücretlerini de karşılanır.

 



Son Güncelleme: 19.02.2021 01:18
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Anahtar Kelimeler:
Bordo BereliTSK
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