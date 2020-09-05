Kilosu 50 liraya alıcı buluyor

Dünyada çok rağbet gören Türkiyede2de son yılların gözde meyvesi Yaban mersini ülkenin birçok farklı yerinde yetiştirilirken farklı kesimlerde farklı isimlerle biliniyor. Bu isimlerden en yaygın olanları Maviyemiş, likapa, yaban mersini, ligarba, Trabzon çayı ,ayı üzümü, morsivit, çalı çileği, gibi isimlerle, yurt dışında ise blueberry olarak adlandırılıyor.

Yeni kazanç kapısı olan yaban mersini taze tüketim ve gıda sanayisinde de oldukça kullanılan bir meyve.

Türkiye’de doğal alanlarda da oldukça yetiştirilen ürün olan Yaban mersini Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere (Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Düzce), Marmara Bölgesi (Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kırklareli, Bursa ve Balıkesir) ve Doğu Anadolu (Erzurum-Şenkaya ve Ardahan)

Doğal alanlarda yetişmesi ise iklim özelliği olarak yaban mersininin ülkemize uygun bir meyve olduğunu gösteriyor. Satış ücretlerinin yüksek olması hobi bahçelerinde ve ticari bahçelerde yetiştirmek için en çok tercih edilen meyveler arasın da geliyor.

Kullanım alanı geniş bir meyve olan Maviyemiş taze meyve olarak tüketilirken, meyve suyu sanayisi,ilaç sanayi, süt ürünleri sanayi, kek, puding gibi hazır gıda sanayisi,kuru meyve olarak reçel, marmelat ve baharat gibi birçok farklı alanda kullanılıyor.

Düm dünyada en çok ABD tarafından üretilen ürün Türkiye’de de yetiştirilmesi gidrek artıyor.

Düşük kalorili olması sebebiyle sağlıklı beslenen ve diyet yapan kişiler tarafından oldukça rağbet gören ürün tadıyla da herkesş mest ediyor.Taze olarak çok tüketilen ürün kuru haliyle de oldukça talep ediliyor.