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Kilosu 100 liradan alıcısını bekliyor. Üreticinin yüzünü güldürdü

Bursa'da bir üretici nadir bulunan ve genellikle dağlarda bulunan yaban mersini meyvesinden ekti, şimdi kilosunu 100 liradan alıcısını buluyor.

26 Haziran 2021 Cumartesi 17:46
Kilosu 100 liradan alıcısını bekliyor. Üreticinin yüzünü güldürdü
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Daha önceleri çilek üretimi yaparak geçimini sağlayan Özcan Burcan daha sonra yeni keşfettiği iyi gelir getiren yaban mersini yetiştirmek için kolları sıvadı. İlk önce Toprak tahlili yaptıran Özcan Burcan yaşadığı Orhaneli ilçesinin Göynükbelen köyünde bulunan arazisinin yaban mersini yetiştirmek için uygun olduğunu öğrendi. Arazisine yaban mersini diken Burcan'ın 3 yıl önce ekimini yaptığı yaban mersinlerinin ilk meyvesinin bu sene aldı. Doğal olarak yetişen şifa deposu bu meyvelerin dibine sadece su ve çam ağacı kabuğu konuluyor. Doğal bir ortamda yetişen bu orman meyveleri yaban mersini birçok faydası bulunuyor. Göz problemi yaşayan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bu meyveyi toptan kilosu 75 liradan satılırken perakende ise 100 liradan satılıyor. Bu yıl ilk hasadını alan girişimci Özcan Burcan, arazisinin dönümünden 500 kilo meyve hasat etmeyi bekliyor. Öte yandan 35 sene yaşayan bu meyve fidesi verdiği ürün miktarını ise her sene arttırabiliyor. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi de, üretim açısından katma değeri yüksek ve üzümsü olan bu meyveler noktasında kenti merkez haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar 200 bine yakın yaban mersini fidanını üreticiyle buluştu.

Üretimden oldukça memnun olan Özcan Burcan geçen sene çilek yetiştirdiklerinin bu sene ilk hasadını aldığı sadece su ve çam kabukları ile beslenen yaban mersinin meyvesinden bu sen 500 kilo meyve hasadı yapmayı planladığını anlatırken kilosunun 100 liradan alıcısını bulduğunu ifade etti.


Son Güncelleme: 26.06.2021 17:46
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Anahtar Kelimeler:
BursaYaban Mersini
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