İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Kilometrelerce uzadı! Taksimetre kuyruğu Yenikapı'dan Kazlıçeşme'ye kadar uzadı

İstanbul’da taksimetre cihazlarını güncellemek için Yenikapı'ya gelen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Yenikapı'dan Kazlıçeşmeye kadar uzayan kuyruk taksicileri isyan ettirdi.

03 Ocak 2021 Pazar 15:41
Kilometrelerce uzadı! Taksimetre kuyruğu Yenikapı'dan Kazlıçeşme'ye kadar uzadı
Takip Et:

İstanbul'da, taksiciler taksimetrelerin güncellenme işlemleri için bugünde soluğu Yenikapı’da aldı. Cuma günü sabah saatlerinde başlayan güncelleme için Yenikapı’ya gelen taksiciler yoğunluktan dolayı uzun kuyruklar oluşturdular. Güncellemenin 3. gününde kilometrelerce kuyruk oluşturan taksiciler isyan etti. 

Yenikapı'dan Zeytınbunu'na kadar uzanan kuyruk

Sabahtan beri beklediğini söyleyen Taksici Murat Can Fidan, sabah 7:00-7:30 gibi geldiğini hala işlemlerini yaptıramadığını belirtirken böyle bir rezalet ile ilk kez karşılaştığını önceden Anadolu’da 2 karşıyakada 2 tane bu işler için yer olduğunu işlemlerini 1 saatte halledip gittiklerini ifade etti.5 saattir beklediğini ancak hala işleminin gerçekleştiremediğinin haklı isyanını içerisinde olduğunu söyledi. 

Böyle şey görülmedi

Daha önce böyle bir sorun ile karşılaşmadığını söyleyen Fatih Kılıç, ömrü hayatı boyunca taksici olduğunu ilk defa böyle bir şey gördüğünü söylerken Karşıyakadan da buraya gelenler olduğunu ve 4-5 saattir burada beklediklerini söylerken. İBB ile oda başkanına bu olayın bildirilmesi gerektiğini söyledi.

‘Ekrem Bey'in hatası şu, herkesi aynı yere toplamayacaktı’

İBB yönetimini sorumlu tutan Hacı Kanvay, önceki yıllarda böyle şeyler olmadığını işlerini hemen halledip gittiklerini söyledi. Bu durumdan Oda başkanı ve belediye başkanı sorumlu tutan Kanvay  Ekrem İmamoğlu’nun hatasının herkesi aynı yere toplamak olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 03.01.2021 15:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Taksimetre KuyruğuKilometrelerce
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çekiciyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 TL ceza kesildi
Çekiciyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 TL ceza kesildi
BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Burdur valisi Ali Arslantaş, büyüleyici görüntüleri paylaştı:
Burdur valisi Ali Arslantaş, büyüleyici görüntüleri paylaştı: "Var mısınız?"
Alkollü sürücü, bir ailenin geçim kaynağını yok etti!
Alkollü sürücü, bir ailenin geçim kaynağını yok etti!
Ailesinden dört kişiyi de Covid-19 yüzünden kaybetti!
Ailesinden dört kişiyi de Covid-19 yüzünden kaybetti!
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren sakal kararı!
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren sakal kararı!

Popüler Haberler

Olaylı ataması yapılan Prof. Dr. Melih Bulu’dan ilk açıklama geldi. “Merhaba Boğaziçi!”
SGK borcu yoktur yazısı nereden, nasıl alınır?
Dünya bilinmeyen virüslerle karşı karşıya mı kalacak? Ebola virüsünü keşfeden uzmandan kötü haber!
A101 Piranha tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile işten çıkartılan kişiye talih kuşu kondu
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2021
Savaşçı neden yayınlanmıyor? Savaşçı final bölümü olacakmı? Fox TV Savaşçı bitti mi, final yapacak mı?
Boğaziçi Üniversitesin ’de sular durulmuyor! Öğretim üyeleri: “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.” çağrısı!
Bugün kimin maçı var 3 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
İçişleri Bakanı Soylu’dan uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu
Mücadele Çıkmazı konusu, vizyon tarihi ve başrolü belli oldu! Mücadele Çıkmazı ne zaman vizyona girecek?
1 Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin artar mı?
Batman'ın telefon alan kodu kaç? 0488 telefon numarası alan kodud nerenindir?
Nisan 2020 Aylık Burç Yorumları! Nisan Ayı Sizin İçin Nasıl Geçecek? Yıldız Falınız Nisan 2020 İçin Ne Diyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Formu 2020 nasıl doldurulur? İBB İş başvuru formu adresi
Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Devletten vatandaşa anında 650 TL yardım
Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan'ın hayatı!
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Murat (Tolga Akman) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.