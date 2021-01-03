Kilometrelerce uzadı! Taksimetre kuyruğu Yenikapı'dan Kazlıçeşme'ye kadar uzadı

İstanbul'da, taksiciler taksimetrelerin güncellenme işlemleri için bugünde soluğu Yenikapı’da aldı. Cuma günü sabah saatlerinde başlayan güncelleme için Yenikapı’ya gelen taksiciler yoğunluktan dolayı uzun kuyruklar oluşturdular. Güncellemenin 3. gününde kilometrelerce kuyruk oluşturan taksiciler isyan etti.

Yenikapı'dan Zeytınbunu'na kadar uzanan kuyruk

Böyle şey görülmedi

Sabahtan beri beklediğini söyleyen Taksici Murat Can Fidan, sabah 7:00-7:30 gibi geldiğini hala işlemlerini yaptıramadığını belirtirken böyle bir rezalet ile ilk kez karşılaştığını önceden Anadolu’da 2 karşıyakada 2 tane bu işler için yer olduğunu işlemlerini 1 saatte halledip gittiklerini ifade etti.5 saattir beklediğini ancak hala işleminin gerçekleştiremediğinin haklı isyanını içerisinde olduğunu söyledi.

Daha önce böyle bir sorun ile karşılaşmadığını söyleyen Fatih Kılıç, ömrü hayatı boyunca taksici olduğunu ilk defa böyle bir şey gördüğünü söylerken Karşıyakadan da buraya gelenler olduğunu ve 4-5 saattir burada beklediklerini söylerken. İBB ile oda başkanına bu olayın bildirilmesi gerektiğini söyledi.

‘Ekrem Bey'in hatası şu, herkesi aynı yere toplamayacaktı’

İBB yönetimini sorumlu tutan Hacı Kanvay, önceki yıllarda böyle şeyler olmadığını işlerini hemen halledip gittiklerini söyledi. Bu durumdan Oda başkanı ve belediye başkanı sorumlu tutan Kanvay Ekrem İmamoğlu’nun hatasının herkesi aynı yere toplamak olduğunu söyledi.

