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Kilo almak için protein tozu içen 19 yaşındaki genç felç oldu

Adana'da gittiği spor salonunda protein tozu içen 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, felç oldu. Gencin birlikte yaşadığı anneannesi gözyaşları içinde torunun ayardım edilmesini istiyor.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:29
Kilo almak için protein tozu içen 19 yaşındaki genç felç oldu
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Adana'da 1 yaşındayken annesiyle babası boşandıktan sonra 70 yaşındaki anneannesi Selma Öztaş tarafından büyütülen 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, askere gitmek için kilo almak istedi. Spor salonuna yazılan Hüseyin Ömer, 1 aydır sıkı bir şekilde çalıştı.

Spor salonunda protein tozu almak isteyen Hüseyin Ömer Uğurludoğan, iddialara göre salon personellerinin hızlı kilo alımı sağlayan bir ürünü kullanmaya başladı. 13 gün protein tozundan içen genç, 14'üncü gün fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Hüseyin Ömer, tedavi altına alınırken yapılan tetkikler sonucu el ve ayaklarında felç görüldüğü tespit edildi.

Anneanne Selma Öztaş, torununun iyileşebilmesi için bir sürü yerle görüştü. Yatağa bağlı olarak torunu için gözyaşları döken Öztaş, yetkililerden torununun iyileşmesi için yardım istedi.

"TEDAVİ İÇİN 19 BİN LİRA LAZIM"

Doktorların kesin sonuç vermediğini anladığında torununu özel bir hastaneye götüren Selma Öztaş, orada 19 bin TL'ye tedavi olabileceğini öğrendi. Torununun ara ara ayaklarının kilitlendiğini ve kendisinde o kadar para olmadığı için torununu tedavi ettiremediğini söyleyen anneanne hayırseverlerden yardım beklediğini dile getirdi.

 


Son Güncelleme: 18.08.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Ömer UğurludoğanFelçProtein TozuAdana
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