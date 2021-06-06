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Kilis'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ağır yaralı!

Kilis'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi ağır yaralandı.

06 Haziran 2021 Pazar 20:48
Kilis'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ağır yaralı!
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Kilis’te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Yaşanan kaza, Metin Uyguner kontrolündeki 27 BIZ 53 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolunun 15’nci kilometresinde Seve Barajı mevkiinde Ali Polat idaresindeki 79 EF 315 plakalı traktörle çarpıştı.  Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle devrilen traktörün arkasında bulunan pulluk şarampole yuvarlanarak, otomobilin içerisine saplandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye  ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalelerinin ardından ağır yaralı 2 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine sevk edildi.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler; 


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:48
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Anahtar Kelimeler:
KilisTrafik KazasıKaza Haberi
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