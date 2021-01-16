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Kilis askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Kilis merkez ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerine yazımızdan ulaşabilirsiniz

16 Ocak 2021 Cumartesi 14:22
Kilis askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Kilis merkez ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri şu şekilde;

Kilis Askerlik Şubesi

     

Adres: Şehitler Mahallesi. Cambazlar Sokak. No: 2 KİLİS

Telefon:0.348.813 10 22

Faks: 0.348.814 07 63

E-posta: kilis_as_sb@msb.gov.tr

Elbeyli Askerlik Şubesi

Adres: Şehitler Mahallesi Cambazlar Sokak. No: 2 KİLİS

Telefon: 0.348.813 10 22

Faks: 0.348.814 07 63

E-posta: kilis_as_sb@msb.gov.tr

Musabeyli Askerlik Şubesi

        

Adres: Şehitler Mahallesi Cambazlar Sokak. No: 2 KİLİS

Telefon: 0.348.813 10 22

Faks: 0.348.814 07 63

E-posta: kilis_as_sb@msb.gov.tr

Polateli Askerlik Şubesi

             

Adres: Şehitler Mahallesi. Cambazlar Sokak. No: 2 KİLİS

Telefon: 0.348.813 10 22

Faks: 0.348.814 07 63

E-posta: kilis_as_sb@msb.gov.tr



Son Güncelleme: 16.01.2021 14:22
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Anahtar Kelimeler:
KilisAskerlik şubesiPolateli
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