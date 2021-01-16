Kilis askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Kilis merkez ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri şu şekilde;

Kilis Askerlik Şubesi

Adres: Şehitler Mahallesi. Cambazlar Sokak. No: 2 KİLİS

Telefon:0.348.813 10 22

Faks: 0.348.814 07 63

E-posta: kilis_as_sb@msb.gov.tr

Elbeyli Askerlik Şubesi

Adres: Şehitler Mahallesi Cambazlar Sokak. No: 2 KİLİS

Telefon: 0.348.813 10 22

Faks: 0.348.814 07 63

Musabeyli Askerlik Şubesi

E-posta: kilis_as_sb@msb.gov.tr

Adres: Şehitler Mahallesi Cambazlar Sokak. No: 2 KİLİS

Telefon: 0.348.813 10 22

Faks: 0.348.814 07 63

E-posta: kilis_as_sb@msb.gov.tr

Polateli Askerlik Şubesi

Adres: Şehitler Mahallesi. Cambazlar Sokak. No: 2 KİLİS

Telefon: 0.348.813 10 22

Faks: 0.348.814 07 63

E-posta: kilis_as_sb@msb.gov.tr