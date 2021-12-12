Kıdem tazminatından kimler yararlanabilir? Kıdem tazminatı almak için gerekli şartlar nelerdir?

Kıdem tazminatı, çalışanın hizmet hakkıdır ve çalıştığı süre boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlar. Bu tazminat, işverene ait işletmede belirli bir süre çalışan işçilerin, işten ayrılmaları durumunda ödenir. Ödemesi toplu yapılan bu para, çalışanın işsiz kaldığı süre boyunca destek olmak için verilmektedir.

Kıdem tazminatı almak için gerekli şartlar nelerdir?

Çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. bu şartlar şöyle sıralanır:

4857 sayılı kanuna göre işçi sözleşmelerine bağlı olan işçi olmak,

Çalıştığı yerde en az 1 yıl çalışmış olmak,

Sözleşmenin belirli nedenlere bağlı olarak feshedilmesi,

İşverenin haksız şekilde sözleşme feshi yapması.

Yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda işveren tarafından işten çıkarılan kişilerin kıdem tazminatı alma hakkı yoktur. İşçinin vefatı ve muvazzaf askerlik hizmeti de kıdem tazminatı kapsamında değerlendirilmektedir. İşçi yasal olarak emekli olduğunda da kıdem tazminatı alma hakkına sahip olur.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

kıdem tazminatı hesaplaması, kişinin son aldığı maaş üzerinden yapılır. Bir seneden uzun olan sürelerde de yine aynı şekilde hesaplama yapılır. Ayrıca işçinin aldığı son maaşa yol ücreti, yemek ücreti, sosyal yardım anlamında verilen ücretler ile eğitim ve konut alanında ödenen ücretler de dahil edilmelidir.

Bu ücretlendirmeler brüt fiyat üzerinden hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatından kimler yararlanamaz?

4857 sayılı kanuna göre işçi kabul edilen herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. ancak uygulama kapsamında birçok işçi bu haktan yararlanamamaktadır. Bazı çalışanlar ise 4857 kanun kapsamına girmediğinden tazminat hakkı elde edemez.

Kıdem tazminatı alamayacak kişiler şöyle sıralanabilir:

Deniz ve hava taşıma işletmelerinde çalışanlar,

Tarım ve orman işlerinin yapıldığı yerler,

Aile ekonomisine katkı amacıyla yapılan tarım işleri,

Ev içi el sanatlarının yapıldığı işler,

Ev hizmetleri içinde çalışanlar,

Kalfalığa yükselememiş olan çıraklar,

Spor faaliyetinde bulunanlar,

Rehabilite edilen kişiler,

Yalnızca üç kişinin çalıştığı işyerinde çalışan kişiler.

Yukarıda sıralanan kişilerin 1 yıldan daha uzun süre bile çalışsa kıdem tazminatı alma hakkı yoktur. Tazminat alamamaları durumunda hukuki yollara başvurma hakkı da bulunmamaktadır. İşçiye Kıdem

Kendi isteğiyle işten ayrılan kişiler kıdem tazminatı alabilir mi?

İşçinin kendi isteğiyle işi bırakması durumunda, kıdem tazminatından faydalanabilmesi için bazı şartları taşıması gerekmektedir. bu şartların karşılanmadığı takdirde işçinin kıdem tazminatı alması mümkün değildir.

Bu şartlar şöyle sıralanabilir;

-İş niteliği açısından işçinin sağlığı tehlikede olması,

-İşçi ani bir şekilde bulaşıcı bir hastalığa yakalanması,

-İşveren tarafından işçiye yanıltıcı bilgiler verilmesi,

-İşverenin işçiye sözlü ya da cinsel tacizde bulunması,

-İşverenin çalışanlarını kanunsuz yollara sürüklemesi,

-İşyerinde cinsel taciz olayı yaşanmış ancak işveren tarafından önlem alınmamışsa,

-Eksta çalıştığı sürelerde mesai ücreti almıyorsa.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir?

4857 sayılı iş kanunu içeriğinde, işçiye hangi durumlarda kıdem tazminatı ödeneceği ile ilgili net bilgilere yer verilmiştir. Bu kanun içeriğine göre, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi, şu durumlarda zorunlu hale gelir:

İşveren tarafından iş akdinin haksız şekilde feshedilmesi ve mücbir sebep bulunamaması

İş sözleşmesinin çalışan tarafından iyi niyeti kötüye kullanma ya da ahlaki kurallara uygun olmayan davranışlarda bulunulması sonucu feshedilmesi

Erkek çalışanlar için geçerli olan durumlar kapsamında, askere gitmeden önce iş akdinin feshedilmesi

Çalışanın emeklilik hakkını kullanmak için iş akdini feshetmesi

Emekli olmak için gerekli olan gün ve primin dolması nedeniyle iş akdinin feshedilmesi

Kadın çalışanların evlenmelerinin ardından 1 yıl içinde kendi rızalarıyla işten çıkması.

Güncel kıdem tazminatı ne kadar?

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte kıdem tazminatı miktarı da yükseldi. Kıdem tazminatı tavan miktarının değişmesiyle verilen tutar 8 bin 284 TL oldu. Ödeme tutarları Ocak 2022’ye kadar aynı şekilde sürecek.

Kıdem tazminatında çalışma süresi arttıkça tazminat tutarı da artış gösterir. Emeklilik şartlarını taşıyan tüm çalışanlar, istifa etmeleri durumunda SGK üzerinden kıdem tazminatı alır. Çalışanın 30 günlük çalışma sürelerinin her birinin sonunda, işçi için belirli bir miktarda kıdem tazminatı oluşur.