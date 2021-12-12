Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir ?

Kıdem tazminatı, çalışanın hizmet hakkıdır ve çalıştığı süre boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlar. Bu tazminat, işverene ait işletmede belirli bir süre çalışan işçilerin, işten ayrılmaları durumunda ödenir. Ödemesi toplu yapılan bu para, çalışanın işsiz kaldığı süre boyunca destek olmak için verilmektedir.

Güncel kıdem tazminatı ne kadar?

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte kıdem tazminatı miktarı da yükseldi. Kıdem tazminatı tavan miktarının değişmesiyle verilen tutar 8 bin 284 TL oldu. Ödeme tutarları Ocak 2022’ye kadar aynı şekilde sürecek.

Kıdem tazminatında çalışma süresi arttıkça tazminat tutarı da artış gösterir. Emeklilik şartlarını taşıyan tüm çalışanlar, istifa etmeleri durumunda SGK üzerinden kıdem tazminatı alır. Çalışanın 30 günlük çalışma sürelerinin her birinin sonunda, işçi için belirli bir miktarda kıdem tazminatı oluşur.

Kıdem tazminatı almak için gerekli şartlar nelerdir?

Çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. bu şartlar şöyle sıralanır:

4857 sayılı kanuna göre işçi sözleşmelerine bağlı olan işçi olmak,

Çalıştığı yerde en az 1 yıl çalışmış olmak,

Sözleşmenin belirli nedenlere bağlı olarak feshedilmesi,

İşverenin haksız şekilde sözleşme feshi yapması.

Yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda işveren tarafından işten çıkarılan kişilerin kıdem tazminatı alma hakkı yoktur. İşçinin vefatı ve muvazzaf askerlik hizmeti de kıdem tazminatı kapsamında değerlendirilmektedir. İşçi yasal olarak emekli olduğunda da kıdem tazminatı alma hakkına sahip olur.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

kıdem tazminatı hesaplaması, kişinin son aldığı maaş üzerinden yapılır. Bir seneden uzun olan sürelerde de yine aynı şekilde hesaplama yapılır. Ayrıca işçinin aldığı son maaşa yol ücreti, yemek ücreti, sosyal yardım anlamında verilen ücretler ile eğitim ve konut alanında ödenen ücretler de dahil edilmelidir.

Bu ücretlendirmeler brüt fiyat üzerinden hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatından kimler yararlanamaz?

4857 sayılı kanuna göre işçi kabul edilen herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. ancak uygulama kapsamında birçok işçi bu haktan yararlanamamaktadır. Bazı çalışanlar ise 4857 kanun kapsamına girmediğinden tazminat hakkı elde edemez.

Kıdem tazminatı alamayacak kişiler şöyle sıralanabilir:

Deniz ve hava taşıma işletmelerinde çalışanlar,

Tarım ve orman işlerinin yapıldığı yerler,

Aile ekonomisine katkı amacıyla yapılan tarım işleri,

Ev içi el sanatlarının yapıldığı işler,

Ev hizmetleri içinde çalışanlar,

Kalfalığa yükselememiş olan çıraklar,

Spor faaliyetinde bulunanlar,

Rehabilite edilen kişiler,

Yalnızca üç kişinin çalıştığı işyerinde çalışan kişiler.

Yukarıda sıralanan kişilerin 1 yıldan daha uzun süre bile çalışsa kıdem tazminatı alma hakkı yoktur. Tazminat alamamaları durumunda hukuki yollara başvurma hakkı da bulunmamaktadır. İşçiye Kıdem

Tazminatı hangi durumlarda ödenir?

4857 sayılı iş kanunu içeriğinde, işçiye hangi durumlarda kıdem tazminatı ödeneceği ile ilgili net bilgilere yer verilmiştir. Bu kanun içeriğine göre, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi, şu durumlarda zorunlu hale gelir:

İşveren tarafından iş akdinin haksız şekilde feshedilmesi ve mücbir sebep bulunamaması

İş sözleşmesinin çalışan tarafından iyi niyeti kötüye kullanma ya da ahlaki kurallara uygun olmayan davranışlarda bulunulması sonucu feshedilmesi

Erkek çalışanlar için geçerli olan durumlar kapsamında, askere gitmeden önce iş akdinin feshedilmesi

Çalışanın emeklilik hakkını kullanmak için iş akdini feshetmesi

Emekli olmak için gerekli olan gün ve primin dolması nedeniyle iş akdinin feshedilmesi

Kadın çalışanların evlenmelerinin ardından 1 yıl içinde kendi rızalarıyla işten çıkması.

Kıdem tazminatlarında haklı fesih şartı nedir?

İş sözleşmeleri, yazılı da sözlü de olsa belirsiz süreli olmalıdır. Bu sayede, işçi hakları da koruma altına alınmış olur. Belirli süreli olarak yapılan iş sözleşmelerinde, işten çıkan kişi iş bitiminde kesinlikle kıdem tazminatı talep edemez. Bu noktada işçilerin de bilinçli olması gerekir. Çalıştıkları yerlere girerken, yaptıkları iş sözleşmesinin süresiz şekilde olduğuna dikkat etmelidir.

Kıdem tazminatlarında haklı fesih şartı, uygun durumlarda yürürlüğe girer. Belirli olarak yapılan iş sözleşmelerinde, sözleşme süresi sona erince, sözleşme de kendiliğinden sona erer. Buna uygun olarak fesih şartı da kendiliğinden gerçekleşmiş olur. Bu durumda işverenin herhangi bir ücret ödemesine gerek kalmaz. Bu durumla karşılaşılmaması için kişilerin belirsiz iş sözleşmeleri yapmaları gerekir.

Kıdem tazminatlarında zaman aşımı süresi ne kadar?

Zaman aşımı olduğu süreç içinde, kıdem tazminatı talebinde bulunulabilir. Bu süre içinde iş akitlerinde fesih olan işçiler, işten çıkarıldıkları an itibariyle kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatı bu süreç içinde ödenmezse ödeme zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı süresi, kanunlarda belirtildiği üzere yaklaşık olarak 5 yıldır. Bu süre sonunda iş kanunun 4857 sayılı ek maddesine göre aşım gerçeklemiş sayılır.

Kıdem tazminatlarında aşım süresi, kanunlar tarafından belirlenmiştir. Bu konuda işverenlerin herhangi bir düzenlenmede bulunması ya da yenilik yapması söz konusu olamaz. İşçi 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde, istediği takdirde işverene karşı kıdem tazminatı açma hakkına sahiptir. Bu konuda uzman avukatlardan yardım alabilir. 5 yıllık süre içinde kıdem tazminatı davası açmadığı takdirde, bir daha bu çalışma süresiyle ilgili herhangi bir dava açma hakkına sahip olamaz.