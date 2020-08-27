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Kıdem Tazminatı Ödemesi Gecikirse Faiz Uygulanır Mı?

İşlerine son verilen kişilerin en çok beklediği ödeme kıdem tazminatıdır. Bu ödemeleri zamanında alamayan işçiler mahkemeye başvurarak haklarını arayabilmektedir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:45
Kıdem Tazminatı Ödemesi Gecikirse Faiz Uygulanır Mı?
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Kıdem tazminatı son günlerde en çok tartışılan konulardan birisi oldu. Ödenmeyen birçok kıdem tazminatı hakkında sıkıntılar yaşayan kişilerin yanı sıra mevzuatta bu ödemenin sorunlar çıkarabileceği ortaya çıktı. Kıdem tazminatı konusunda sorun yaşamak istemeyen kişilerin zamanında ödeme yapması gereklidir.

Kıdem tazminatı ne zaman ödeniyor?

Kıdem tazminatı bir kişinin hizmet sözleşmesinde bulunan tarihin dolmasından itibaren ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmesi gerek tazminat, çeşitli sorunlar neticesinde zamanında ödenememektedir. İş Kanunu’nda bulunan 2869 sayılı kanuna göre ise zamanında ödenmemiş olan kıdem tazminatlarına faiz uygulanmaktadır.

1475 sayılı yasa gereği uygulanan faiz özel bir faizdir. Bu neticede ödemeler zamanında yapılmadığında kıdem tazminatı en yüksek faiz oranı ile ödenir. Kıdem tazminatının zamanında ödenmesini isteyen devlet bu konuda tüm bankalarda bulunan en yüksek faiz ile bu tutarların faizi ile birlikte ödenmesini şart koşar.

Faiz ile geri ödeme

Kıdem tazminatını alamayan kişiler mahkemeye başvurarak kıdem tazminatını faizli bir şekilde alabilir. Bu konuda mahkemenin dikkat ettiği husus kişinin sözleşmesinde yer alan hizmet tarihidir. Bu süre geçmiş olan kişiler isterlerse işe iade isteyebilirler. Bu iadeyi kabul etmeyen işverenlere uygulanacak kıdem tazminatı faizi, bu iş iade tarihinden sonra gerçekleştirilir.


Mahkeme işçi tarafından açtığı dava neticesinde bankalarda bulunan en yüksek faiz tutarı ile kıdem tazminatını faizlendirmektedir. Kanuni faize giren kıdem tazminatlarının faizli olarak işverenler tarafından ödenmesi istenir.

En yüksek faiz oranının belirlenmesi

Kıdem tazminatı hak eden işçiler belirlenen süreler içerisinde tazminatlarını alamamaları halinde iş mahkemesine başvuru yapma hakkına sahiptir. Sözleşmede bulunan tarihi geçen ve ödenmeyen tazminatlar için mahkeme en yüksek faiz oranı ile tazminatın faizli bir şekilde ödenmesine karar kılar.

İş sözleşmesinde bulunan tarihin geçmesinin ardından mahkemeye başvuran kişilerin tazminatlarını faizli bir şekilde alması için mahkeme Merkez Bankasına başvurur. Buradan en yüksek faiz oranını öğrenen mahkeme, bu faiz oranına göre tazminat hesaplaması yaparak bu ödemenin gerçekleşmesini ister.

Malullük, emeklilik veya yaşlılık maaşı almak isteyen kişiler için yine belirlenen tarihin geçmesi halinde mahkemeye başvurması istenir. Bu kişiler başvurularında gerekli belgeleri de vermeleri halinde maaşlarını almaya başlarlar. Ayrıca bu kişiler için de belirlenen faiz oranları ile tazminat ödemesi gerçekleşmektedir.

Mahkeme kararı ile alınan sonuç işverene iletilmelidir. İşverene iletilen bu belge ile tazminatın, belge teslim tarihinden itibaren ödenmesi beklenir. Emeklilerin bu tazminattan yararlanması için ise SGK’dan alacakları belgeler ile gerekli şartları sağlamaları istenir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:45
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