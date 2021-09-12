Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı şartları nelerdir?

Türkiye’de çalışan milyonlarca işçi için kıdem tazminatının önemi yadsınamaz derecede büyük. Kıdem tazminatı hakkında daha fazla bilgi elde edinmek amacıyla intenete yönelen kişiler ‘’Kıdem tazminatı nedir?’’ ve ‘’Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir?’’ sorularının yanıtlarını bulmayı merakla bekliyor.
Kıdem Tazminatı Nedir?
Kıdem Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?
İşçilerin çalıştıkları yerde tutunacakları dallardan birisi olan kıdem tazminatını almanın bazı şartları vardır. İşçilerin en az 1 yıl boyunca aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışmaları gerekiyor. Evlilik veya iş ahlakını ihlal edecek herhangi bir sebepten dolayı işten çıkan veya çıkarılan vatandaşlara kıdem tazminatı verilmemektedir.
Son Güncelleme: 12.09.2021 22:39