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Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı şartları nelerdir?

Kıdem tazminatı nedir? ve Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir? soruları sigortalı işçilerin en çok merak ettiği sorular olarak ön plana çıkıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

12 Eylül 2021 Pazar 22:39
Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı şartları nelerdir?
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Türkiye’de çalışan milyonlarca işçi için kıdem tazminatının önemi yadsınamaz derecede büyük. Kıdem tazminatı hakkında daha fazla bilgi elde edinmek amacıyla intenete yönelen kişiler ‘’Kıdem tazminatı nedir?’’ ve ‘’Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir?’’ sorularının yanıtlarını bulmayı merakla bekliyor.

Kıdem Tazminatı Nedir?

İşçilerin çalıştıkları yerde adil olarak muamele görmesi bir güvence olan kıdem tazminatı, çalışanların nedensiz bir yere çalıştıkları iş yerinden çıkarılmaları durumunda talep edebilecekleri ücret anlamına gelmektedir. Günümüzde kıdem tazminatı konusu işverenle işçiyi bir çok kez karşı karşıya getirmiştir.

Kıdem Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?

İşçilerin çalıştıkları yerde tutunacakları dallardan birisi olan kıdem tazminatını almanın bazı şartları vardır. İşçilerin en az 1 yıl boyunca aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışmaları gerekiyor. Evlilik veya iş ahlakını ihlal edecek herhangi bir sebepten dolayı işten çıkan veya çıkarılan vatandaşlara kıdem tazminatı verilmemektedir.


Son Güncelleme: 12.09.2021 22:39
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