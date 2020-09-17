İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı...
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...

Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 17 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizi inceleyerek Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

17 Eylül 2020 Perşembe 00:55
Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
Takip Et:

Salgın sürecinde çok sayıda yenilik yapılmakla birlikte kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin destekleri gibi fırsatlar sağlanmıştır. Bu süreçte kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emekleyici sistemi de yeniden gündeme gelen konu başlıkları içerisinde yer almaktadır.

Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?

Kıdem tazminat fonu yıllardır farklı şekillerde gündeme geliyor. Yalnızca araştırmalar ve kamuoyu yoklamaları emek verme sürecindeki en önemli dayanaklar içerisinde bulunmakla birlikte işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda hak ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği noktasında yeterli olmamaktadır. Eldeki verilerden hareketle kıdem tazminatı ödeme oranı yüzde 9 ila 14 arasında değişiklik göstermektedir.


Çalışanlara en az 1 yıl emek verme süreleri çerçevesinde hak ettikleri kıdem tazminatıyla brüt ücret arasındaki yüzde 8.33 hesaplamayla yeni sistemde tazminat tutarı belirlenmeye çalışılıyor. İstihdam Kalkanı Paketiyle hayata geçirilmesi planlanan söz konusu çalışmalarla işçilerin brüt tutarı olağan halde hesaplama yapılacak ana kriter olmaktadır. Bu süreçte brüt ücretten yüzde 3 kesinti yapılması hedeflenmektedir. Bu tutar işçilerin net ücretini etkilememektedir ancak işverenin yapmakla mükellef olduğu kesinti tutarı görülecektir.

Buna göre yüzde 8.33’lük oran her ay yüzde 3 tertipli olmak suretiyle işveren tarafından yürürlük kapsamındaki kanun çerçevesinde tamamlayıcı emeklilik sistemine aktarılacaktır. Yüzde 5.33’lük oransa işveren sorumluluğunda devam edecektir. Çalışan kıdem tazminat hesaplamalarında bir aylık ve bir ayın 30 gün olduğu temel alınmak suretiyle yüzde 3’lük kesintinin yıllık baz hesaplamalarında 11 güne kalan yüzde 5.33’lük oranın yıllık bazda 19 güne denk geldiği göz önünde bulundurulmaktadır.

Emekli maaşlarına ek olarak verilecek

Çalışanlar, işverenleri tarafından tamamlayıcı emeklilik sistemindeki kesintilerden aktarılan yüzde 3’lük tutarları 60 yaşlarında, emekli olduğunda emekli maaşı üzerine ek olarak alabilecekler. Söz konusu formül yapılandırılmaya çalışılsa da sistemdeki temel noktalarda güçlük yaratacağı anlaşılıyor. Bu süreçte tutarlara aylık olarak almayıp tamamlayıcı emeklilik sistemi fonunda birikmesi konusunda kıdem tazminatı fon tutarının yüzde 25’ini peşin alıp geri kalan tutar emeklilik aylığına ekletilecek.



Son Güncelleme: 17.09.2020 00:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tamamlayıcı Emeklilik SistemiKıdem Tazminat Fonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu
Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı
ÖSYM duyurdu! Artık aday kayıt işlemi e devlet üzerinden yapılabilecek
ÖSYM duyurdu! Artık aday kayıt işlemi e devlet üzerinden yapılabilecek

Popüler Haberler

Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor? 2020 Çoçuk okul parası nereden alınır?
Formula 1 Türkiye yarışları hangi tarihlerde yapılacak? Formula 1 Türkiye İstanbul Park tarihleri
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2020
KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi? 2020 Öğrenim kredisi faiz affı çıktı mı? KYK borçları ile ilgili son gelişmeler
Eminevim kimler faydalanabilir? 2020 Eminevim ile konut taksitleri ne kadar?
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Altın ne kadar oldu? 17 Eylül 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 17 Eylül 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Eylül Çelik nereli, yaşı kaç?
Aşk Ağlatır Eylül kimdir? Diziye ne zaman girecek? Gerçek adı ne?
Göztepe Gürsel Aksel Stadı ne zaman açıklacak? Hangi maçta stad hizmete girecek?
Ücretsiz izne çıkan işçiye günlük ne kadar ödeme yapılacak? Ücretsiz izin maaşı şartları nerden, nasıl alınır?
Sözleşmeli er maaşları ne kadardır? Sözleşmeli er tazminat hakkı ve maaş bilgileri
Adalet Bakanlığı Personel Alım Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? Başvuru Şartları Neler? Başvuru Nasıl Yapılır?
En dikkat çekici kadın saç stilleri 2020
Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 16 Eylül 2020 Çarşamba
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.