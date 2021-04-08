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Kıbrıs Barış Harekatı Ayşe Tatile Çıksın hikâyesi nedir, ne demek?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ''Ayşe Tatile Çıksın'' ifadesi merak edilmeye başlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda çok önemli rolü olan bu ifade ne anlama gelmektedir? Diziyi izleyen kişiler tarafından merak edilen bu sorunun cevabı haberimizde yer almaktadır. Bu ifadeye ilişkin tüm detaylar haberimizde. İşte merak edilen parola ile ilgili detaylar...

08 Nisan 2021 Perşembe 23:48
Kıbrıs Barış Harekatı Ayşe Tatile Çıksın hikâyesi nedir, ne demek?
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Ayşe Tatile Çıksın ifadesi ,Kıbrıs Barış Harekatı’nın unutulmayan parolasıdır. Bahsedilen Ayşe ,Turan Güneş’in kızıdır.

TSK ,bu parolayla 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nı düzenlemiştir. Bu ifadenin ,o dönemin Başbakanı Ecevit ile Turan Güneş’in arasında gerçekleşen konuşmada ortaya çıkması bilinmektedir.

Ayşe tatile çıksın

Türkiye,Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs sorununa çözüm için bir araya geldi.  25 Temmuz 1974’te yapılan I.Cenevre Konferansı ,30 Temmuz’daki imzalanan antlaşma ile son bulmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Türk ve Rumlara ait iki özerk bölgenin bulunması taraflar tarafında kabul edildi. II. Cenevre Konferası’na kadar Rum ve Yunan askerlerin Türklerin Bölgesinden çekilmesi gerekmekteydi. Bu bölgeden çekilmeden saldırılar gerçekleşti. 8 Ağustos 1974 tarihinde toplanılan II. Cenevre Konferansı’nda bir sonuç çıkmayacağını anlayan Türk yetkililer harekatın tekrar başlamasına karar verdi.

Turan Güneş , Ankara’yı arayarak Ayşe Tatile Çıksın parolasını kullandı. Bu parolayla Türk ordusu harekata geçti. Kısa sürede başarı sağlandı ve Ada’nın %35’lik kısmı ele geçirildi. Bölgede yaşayan Türk’lerinde güvenliği sağlanmış oldu.



Son Güncelleme: 08.04.2021 23:48
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Bir Zamanlar KıbrısAyşe Tatile ÇıksınKıbrıs Barış Harekatı
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