Kıble ne tarafta? Kıble yönü nasıl bulunur? Kıble hangi yöndedir?

Kıblenin yönü nasıl bulunur? Kıblenin yönünü öğrenmenin yolları neler? Sözlük içeriğinde “yön, yönelinen cihet ya da şey” anlamlarına gelen kıble, terim anlamında Müslüman aleminin namaz kılarken yöneldikleri taraf yani Kabe’yi ifade etmektedir. Kıblenin tarafı çoğunlukla misafirlikteyken, yabancı bir ortamdayken ve bilinmedik bir yere gidildiği zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Kıble nedir? Kıble neresi?

Kıblenin yönü nasıl bulunur? Kıblenin yönünü öğrenmenin yolları neler? Sözlük içeriğinde “yön, yönelinen cihet ya da şey” anlamlarına gelen kıble, terim anlamında Müslüman aleminin namaz kılarken yöneldikleri taraf yani Kabe’yi ifade etmenin yanı sıra ezan, ikamet (kamet), cenaze defninde, hayvan kesiminde ve dua gibi hususlar kapsamında söz konusu olmaktadır.

İslam öncesi dinlerde kıble, hem semavi dinlerde hem de diğer dinlerde inananların, özellikle belirli bedensel ibadeti uygularken belirli bir yönü takip etmeleri gerekli görülmüştür. Kutsala olan bu yönelim, tüm bireysel ve toplumsal alanları kapsasa da, varlığı kendinden başka bir gerçeklikle ilişkilendirmeyi, tüm gerçeklerin buluştuğu bir merkez oluşturmayı hedefler. Kutsallıkla bir şekilde ilgili olan yerler veya yönler insanlar tarafından seçilmedi, sadece keşfedildi. Çünkü kutsal yerler ilahi bir işaret ile belirlenir. Aslında Kabe sitesi Hz. Bu, Allah tarafından İbrahim'e gösterildi (Hac 22/26) ve Yeruşalim'deki tapınağın yeri bir melek tarafından Tanrı tarafından Davut'a açıklandı (II. Samuel, 24 / 16-25).

Kıble yönü nasıl bulunur?

Kalıcı bir ibadethane inşa etmek için kıble açısını yani kıble saatini bilmeniz gerekir.

Kabe'nin bulunduğu nokta ile Kuzey Kutbu ile olan noktamızın oluşturduğu küresel bir üçgenin trigonometrik çözümünün ifadesine kıble açısı denir.

Güneşin günlük deklinasyonu (her gün değişen arz üzerindeki konumu) ile Kabe'nin bulunduğu ve bizim bulunduğumuz nokta arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman ifadesine kıble saati denmektedir. Kıble saatleri; yalnızca belirli bir şehirde geçerlidir. İller arasındaki fark (±) dikkate alınarak mahallelerde asla namaz vakitleri kullanılmamalıdır. Kıble saati, pratikte Kıble hareketinin yönünü belirlemenin en pratik yöntemidir. Çünkü güneşin parladığı nokta her gün değişiyor, kıble saatleri ve namaz vakitleri her yer ve her gün için değişiyor.

Sağlıklı bir yönlendirme sağlayabilecek teknik araçlar herkeste olmayabilir. Bulunsa bile çevremizdeki demir benzeri nesneler veya malzemeler pusulanın sallanmasına neden olacaktır. Şu anda kıble için en güvenilir terim kıble saati sayesinde mümkündür. Kıbleyi bir Kıble saati ile işaretlemek, kesin ve doğru olduğu için tercih edilir. Kıble belirleme gününde güneşin açık olması önemlidir.

Cami inşaatı denek ve vakıfları, cami inşaatı başlamadan önce Müftülüklere rapor vermeli ve camileri kıbleye yönlendirmelidir. İl Müftülüklerinde kendi il ve şehirlerinde, İlçe Müftülüklerde ise kendi ilçe ve illerinde kıble açısı ve kıble saatleri yer almaktadır.

Kıble nasıl bulunur?

Kabe'yi görerek namaz kılanların, doğrudan Kabe’ye; görmeden kılanlarınsa Kabe tarafına yönelmeleri (ikbâl-i kıble) namazın farzları arasındadır. İntenetin yanı sıra uygulamalar sayesinde Kıbleyi kolayca bulabilirsiniz. En eski yöntem pusuladır.

Güneş, Kıbleyi aramak için etkili yöntemlerden biridir. Güneşle yüzleştiğimizde ve sağ elimizi kaldırdığımızda, kuzey önde olacak ve güney geri dönecek.

Kıble Saati; Kabe'nin bulunduğu nokta, güneşin günlük eğimdeki konumu ile bulunduğumuz nokta arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman ifadesidir. Güneşin denklinasyonu değiştikçe kıble saatleri de günlük olarak değişmektedir.

Kıble yönü bulma yöntemleri

1-) Kıble saati:

Kalıcı bir ibadethane inşa etmek için kıble açısını veya kıble saatini bilmeniz gerekir.

Kabe'nin bulunduğu nokta ile Kuzey Kutbu ile olan noktamızın oluşturduğu küresel üçgenin trigonometrik çözümünün ifadesine kıble açısı denir.

Güneşin günlük denklinasyonu (her gün değişen arz üzerindeki konumu) ile Kabe'nin bulunduğu ve bizim bulunduğumuz nokta arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman ifadesine kıble saati denir. Kıble saatleri; yalnızca belirli bir şehirde geçerlidir. İlçelere göre farklılık (±) dikkate alınarak ilçelerde namaz saatleri kullanılmamalıdır. Kıble saati, pratikte Kıble hareketinin yönünü belirlemenin en pratik yöntemidir. Güneşin bulunduğu nokta her gün değiştiği için kıble saatleri ve namaz vakitleri her yerde ve her gün değişmektedir.

2-) Pusula ile Kıble Bulmak:

Yön bulmaya gelince, akla gelen ilk şey pusula ile yönünüzü bulmaktır. Pusulayı kıble yönünü belirlemek ve kıbleyi bulmak için kullanabilirsiniz. Pusulanın kırmızı ucu her zaman kuzeyi gösterir. Kıble yönünü buna bakarak bulabilirsiniz.

3-) Güneşe Göre Yön ve Kıble:

Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Yani öğlen sağ elimizi güneşe uzatırsak sol tarafımız batı olur. Kuzey ve arka cephemiz güneşli olacak.

4-) Diğer Yöntemlerle Kıble Tespiti:

Caminin minaresi ve kapısı ile kıble yönünü belirleyebilirsiniz. Ülkemizde minare kapısı genellikle kıbleye ve güneye bakmaktadır. Benzer şekilde kıble genellikle iki minare arasında gösterilir. Caminin ana kapısının yönü genel olarak kıbleye doğrudur. Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi işaret ediyor. Karıncalar yuva kurarken kazdıkları toprağı yuvanın kuzeyinde biriktirirler.

5-) Online haritalar, telefonla Kıble tespiti:

Son olarak, cep telefonunuzda navigasyonu açarak kıbleyi bulabilirsiniz. Kıble bulucu ile aynı şekilde kıbleyi tespit etmek mümkündür.

Kıblesinde hata tespit edilen camilerle ilgili ne yapmak gerekir?

Kabe'yi görerek namaz kılanların, doğrudan Kabe’ye; görmeden kılanlarınsa Kabe tarafına yönelmeleri (ikbâl-i kıble) namazın farzları arasındadır. Uzaktan Kabe'ye dönmek ancak yaklaşık dikkatlice yapılabilir. Bu yönelimdeki en önemli şey namazların yüzünün Kabe'den tamamen sapmamış olmasıdır. Kabe yönü veya cennete doğru dikey Kabe yönü bir kişinin yüzünün köşesinde olduğu müddetçe, namaz kılan kişi kıbleye dönük kabul edilir (el-Fetva'l-Hindiyye, I, 70).

Dolayısıyla namaz kılan kişi 45 (kırk beş) derece doğrudan Kabe'ye dik olarak sağa veya sola dönmezse yüzü kıble yönünden tamamen sapmış olmayacaktır. Dolayısıyla namazın sağlığına bir engel değildir. Ancak namaz kılan kişi elinden geldiğince Kabe'ye yönelmeye çalışmalıdır.

Daha önce kıbleye kısmi sapmalarla inşa edilen camilerde kılınan dualar önemlidir. Ancak kıble sapmalarının en kısa sürede ve en uygun şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. Kabe'ye yapılacak yeni camilerden mihrapların kusursuz infazını sağlamak için her türlü çaba gösterilmelidir.