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Kibele kimdir? Kybele ne zaman, nerede yaşamıştır? Kybele heykeli kaç yıllık?

Kybele Heykeli neredeyse 60 yıl sonra Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'den İsrail'e gizli bir şekilde götürülen heykel, geri geliyor.

13 Aralık 2020 Pazar 19:48
Kibele kimdir? Kybele ne zaman, nerede yaşamıştır? Kybele heykeli kaç yıllık?
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Türkiye’den gizli olarak alınıp İsrail’e götürülen Kybele heykeli, Roma dönemine ait bir heykeldir. Bolluğun, bereketin sembolü olduğuna inanılan bu heykel yaklaşık 60 yıl sonra var olduğu topraklara geri dönüyor.

Müzayedede satılmak istenen Kybele heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği uğraşlar sonucunda Türk Hava Yollarının ücretsiz hizmeti ile 12 Aralık tarihinde Türkiye’ye geri gelecek.

Türkiye’ye getirilen heykel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından tanıtılacak ve İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergiye çıkacak.

KYBLE HEYKELİ YOLCULUK HİKAYESİ

Roma döneminden kalma bu heykel İsrail uyruklu biri tarafından satın alınarak kaçak bir yolla Türkiye’den çıkarılmıştı. Yurt dışına götürülmek için 2016 yılında İsrail hükümetine başvuruda bulunan kişi heykelin Anadolu kökenli olduğunu bildiriyor.

İsrail, eserin fotoğraflarını hemen Türkiye’ye iletiyor. Ardından takibe başlanıyor. Ancak eseri elinde bulunduran kişi bir müzayede de eseri satmak isterken Bakanlık tarafından ABD hükümetine iletilerek satışın durdurulması isteniyor.  Sonuç olarak bir çok aşamadan geçildikten sonra heykelin Türkiye’ye verilmesine karar veriliyor.



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:48
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