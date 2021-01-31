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Kgf borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır ?

KOBİ’lere destek için bankalar tarafından Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği ile kredi vermektedir. bu krediye başvuru sırasında bulundurulması gereken evraklardan biride SGK borcu yoktur yazısıdır. KGF için borcu yoktur yazısının nereden ve nasıl alınacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 11:26
Kgf borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır ?
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Ülkemizde KOBİ’lere destek için bankalar Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği ile kredi vermektedir. Bu krediye başvuru sırasında bulundurulması gereken evraklardan biride SGK borcu yoktur yazısıdır.

Borcu olan KGF kredisi kullanabilir mi?

Kredi Garanti Fonunun resmi intenet adresinde belirlenen bilgiler ışığında;

-Kredi garanti fonu desteği ile kredi kullanabilmek için son ödeme tarihi geçmiş sigorta primi veya vergi borcunun olmaması gerekir.

-Prim veya vergi borçlarınız yapılandırma kapsamındaysa ve taksit ödemelerinide düzenli bir şekilde ödeme yapıyorsanız KGF kredisi kullanabilirsiniz.

Prim veya vergi borcu varsa KGF kredisine başvuru yaparsanız kredinin onaylanması için SGK prim borcu ve vergi borcu toplamınızın kredi tutarının yüzde 20’sini geçmemesi gerekir. Önek olarak başvuruda bulunduğunuz kredi tutarı 100 bin TL. Böylece toplam vergi ve SGK prim borcu 20 bin TL’yi aşmazsa kredi alabilirsiniz. Şöyle ki krediyi almadan önce SGK ve vergi borçları ödenir. Kalan kredi tutarını alabilirsiniz.

SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınır?

Kredi Garanti Fonunundan kredi alabilmek için SGK borcu yoktur yazısı şu şekilde alınabilir;

-Sosyal Güvenlik Merkezine KGF SGK borcu yoktur öneğiyle başvuru yaparak,

-E-SGK borcu yoktur uygulaması ile e-bildirge kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıp alınabilir.

KGF’ye SGK borcu yoktur başvuruda bulunmak için dilekçeyle bir Sosyal Güvenlik Merkezine yapılabilir. Başvuru sırasında istenen belgeler şöyle;

-Borcu yoktur başvuru dilekçesi

-Kimlik fotokopisi

-Vekaleten başvuru yapacaksanız SGK işlemlerinin takibininde bulunduğu vekaletname,

-Şirket için başvuruda buluncaksanız borcu yoktur yazısına başvuracak kişinin yetkili olduğuna dair belgeler ve güncel ticaret sicil gazetesi fotokopisi bulunması gerekir.

Bağkur borcu olan KGF kredisi alabilir mi ?

Bağkura prim borcu olanlar KGF kredisi alabilmekte. Yalnızca alınan krediden Bağkur prim borcu düşülür ardından kredinin kalan tutarı kişiye verilir. Diğer bir durumda şöyle ihtiyaç kredisi, konut kredisi gibi kredilerde Bağkur prim borcu kredi almayı engellemez.

E-SGK’dan borcu yoktur yazısı nasıl alınır?

SGK’da tescilli işyeri dosyası var ise yani yanınızda bir çalışan sigortalınız var ise veya daha öncede çalıştıysa SGK e-borcu yok uygulamasından KGF borç yoktur yazısını hızlı bir şekilde alınabilir. Böylece dilekçe ile zaman kaybetmezsiniz. E- borcu yoktur sistemi üzerinden KGF SGK borç yoktur yazısı alabilmek için şunlar yapılmalıdır;

-SGK e-borcu yoktur uygulamasına e-bildirge kullanıcı adı ve şifre ile girişi yapın.

-Sisteme girdikten sonra KGF verilmek üzere borcu yoktur menüsü yardımıyla yazıyı hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca SGK e-borcu yoktur uygulaması girmek için aktivasyonunuz yok ise işveren dosyanızın bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek e-borcu yoktur başvuru formu, kimlik fotokopisi, vekaletname, İmza sirküleri, vergi levhasıyla başvuru yapmanız gerekir.

SGK E-BORÇ YOKTUR YAZISI ALMAK İÇİN TIKLAYIN.



Son Güncelleme: 31.01.2021 11:26
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Anahtar Kelimeler:
KgfSGKKredi Garanti Fonu
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