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Kestiği ağaç sonu oldu

Zonguldak Ereğli ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, 63 yaşındaki bir kişinin üzerine kestiği ağaç düştü. Talihsiz adam hayatını kaybetti.

02 Şubat 2021 Salı 20:37
Kestiği ağaç sonu oldu
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Talihsiz kaza bugün Zonguldak Ereğli'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir köyde hayatını sürdüren Durdu Topçu isimli vatandaş kendi tarlasında daha önce kestiği ağacın dallarını budamak için gitti. 63 yaşındaki talihsiz adam ağacın dalların budamaya çalıştığı esnada talihsizlik sonucu ağacın altında kaldı..

AĞACIN ALTINDA KALARAK HAYATIN KAYBETTİ

Yaşlı adamın ağacın altında kaldığı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 sağlık personelini aradı. Tarlaya gelen ekipler yaptıkları incelemede Topçu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Durumun savcılığa intikal etmesiyle birlikte Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı ve daha sonra 63 yaşındaki Topçu'nun cenazesi sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Durdu Topçu'dan geriye kestiği ağacın yanında duran şapkası kalırken, üzücü olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 20:37
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Anahtar Kelimeler:
üzerine Ağaç DüştüZonguldak
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