Kestiği ağaç sonu oldu

Talihsiz kaza bugün Zonguldak Ereğli'de yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir köyde hayatını sürdüren Durdu Topçu isimli vatandaş kendi tarlasında daha önce kestiği ağacın dallarını budamak için gitti. 63 yaşındaki talihsiz adam ağacın dalların budamaya çalıştığı esnada talihsizlik sonucu ağacın altında kaldı..
AĞACIN ALTINDA KALARAK HAYATIN KAYBETTİ
Yaşlı adamın ağacın altında kaldığı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 sağlık personelini aradı. Tarlaya gelen ekipler yaptıkları incelemede Topçu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Son Güncelleme: 02.02.2021 20:37