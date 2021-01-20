Kerem Dürüst'e narkotikten şok baskın! Gözaltına alındı

Magazin gündemine sürekli özel hayatı ile gelen Kerem Dürüst, uyuşturucu operasyonuda gözaltına alındı. Narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından Kerem Dürüst'ün Bodrum'daki evine düzenlenen baskında Dürüst'ün evinde çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu temini için olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Ekipler Kerem Dürüst'!ü gözltına alırken Dürüst ile birlikte 3'ü kadın 5 kişi daha gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bodrum'daki evine narkotik tarafından baskın yiyen Kerem Dürüst'ün kaldığı evde yapılan aramalarda 18 gram esrar ve 14 adet uyuşturucu hap bulurken Dürüst ile gözaltına aldıkları T.K.'nin evinde yapılan aramada ise 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan kadınlardan ikisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken şubeye götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, ifadelerinin alınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlaması ile adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Diğer gözaltına alınan şahıslar hakkında ise ifadelerinin alındığı ve 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı bildirildi.