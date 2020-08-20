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Keramet Boyukcol kimdir? Sosyal medyada gündem oldu!

Her geçen gün yeni bir isim sosyal medyada gündem oluyor. Bugünlerde sosyal medyada gündem olan bir isimde Keramet Boyukcol oldu. Peki Keramet Boyukcol kimdir? Sosyal medya kullanıcıları Keramet Boyukcol’u araştırıyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 15:13
Keramet Boyukcol kimdir? Sosyal medyada gündem oldu!
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Sosyal medyada gündem olan ve kısa sürede herkesin dikkatini çeken Keramet Boyukcol merak ediliyor. Adında anlaşılacağı üzere Azeri olan Keramet’in sosyal medyada neden gündem olduğu ülkemizde de en çok araştırılan konulardan biri oldu.

Keramet Boyukcol kimdir?

Azeri edebiyatının sert ve keskin mizahıyla dikkatleri üzerine çeken gazeteci yazarı Keramet Boyukcol’dur. Keramet, Azeri edebiyatının en başarılı isimlerinden biri olan Bakhtiyar Vahabzade hakkında “ondan bin kat daha iyiyim” diyerek tepki çekmişti. Keramet şimdilerde yine gündem oldu.


The Azeri Times sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Keramet’in polis tarafından göz altına alındığı bildirildi. The Azeri Time paylaşımında şu sözlere yer verdi;

“#Azerbaijan Ministry of Intenal Affairs released a statement today saying Police detained critic poet #KerametBoyukcol for his own safety because of tips that he was suicidal and drunk.”

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı 18 Ağustos tarihinde intihara meyilli ve sarhoş halde kendi güvenliğinde sorun yaratacak olmasından dolayı Keramet’i göz altına aldığını duyurdu.



Son Güncelleme: 20.08.2020 15:13
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