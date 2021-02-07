Kerahat vaktinde neler yapılmaz, namaz kılmak günah mı?

Kerahat Vakti Nedir? Kerahat Vakti Ne Zaman? Kerahat Vaktinde Namaz Kılmak Günah Mı?

İslam dinine mensup müminler kerahat vakitlerinin ne olduğunu ve kerahat vakitlerinde namaz kılmanın günah olup olmadığını merakla araştırıyorlar.

Kerahat vakti denilen vakit güneşin doğuş, batış ve en tepede olduğu zaman dilimine denilmektedir. Dinimizce kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruhtur. Herkes kerahat vaktinin ne olduğunu ve kerahat vaktinde namaz kılınıp kılınmayacağını merakla araştırıyor.

Kerahat Vakti Nedir?

Kerahat Vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede olduğu vakte verilen addır. İslam dinince kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh kılınmıştır. Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür.

Kerahat Vakitleri Nelerdir?

Kerahat Vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede olduğu vakte verilen addır. İslam dinince kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh kılınmıştır.

Farz ve Nafile olan namazların kılınmasının mekruh olarak kılındığı vakitler üçtür:

1. Güneşin doğuşundan itibaren ışınları gözleri kamaştırır hâle gelinceye kadarki sabah vakti, kerahat zamanıdır. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zamandır.

2. İkinci kerahat vakti, istiva vakti ile zeval vakti arasıdır. Yani güneşin göğün tam ortasına dikilmesi ânından Batı tarafına doğru açılmaya başladığı âna kadar geçen süredir. Bu da yaklaşık 40 dakikalık bir zamandır.

3. İkindiden sonra, güneşin sarararak göz kamaştırmaz duruma geldiği andan başlayıp güneş batıncaya kadar süren vakit de kerahat vaktidir. Demek oluyor ki ikindi namazını güneş ışınlarının sararmakta olduğu sıralara kadar geciktirmemeli, kerahat vaktine bırakmamalıdır. Buda güneşin batmasından 45 dk. öncedir.

İkindi namazını kerahat vaktine kadar geciktirenler, namazı kazaya bırakmadan, sünneti terkedilerek sadece farzını kılmalıdırlar. Hatta güneşin batmasından önce iftitah tekbiri alınarak ikindinin farzına durulsa, namaz esnasındayken güneş batsa, bu bile sahih olmaktadır. Namaz kazaya kalmaz, vaktinde kılınmış sayılır. Bu ikindi namazına özel bir durumdur.

Bu üç vaktin kerahat vakti olma hikmeti, ateşperestlerin ibadet vakitleri olmasından kaynaklıdır. Bunun yanı sıra kerahat vakitleri insanların vücudunun en verimli çalıştığı zamanlardır.

Gün ortası ve gün ortasının tam tersi olan saat ise vücudumuzdaki tüm sistemlerin neredeyse durma noktası geldiği yarı ölüm dediğimiz uyku haline sebep olan bir zaman dilimidir.

Kerahat Vakti Ne Zaman?

Kerahat vakti akşam namazına 45 dakika kala olan zamandır. Akşam namazı saatlerine bakarak kerahat vaktini bulmak mümkündür.

Kerahat Vaktinde Namaz Kılmak Günah Mıdır?

Güneşin doğuşu, batışı ve en tepede olduğu zamanlara verilen Kerahat vakitlerinde namaz kılan müminlerin namazları mekruh sayılmaktadır.

Kerahat Vaktinde Uyku Uyunur Mu?

Kerahat vakti dini olarak işlerin kabul edildiği ve bir düzen içerisinde belirlenen bir vakit olmasından dolayı uyunması mekruh sayılıyor. Günün manevi olarak faziletine erişebilmek için gün içerisinde özellikle kerahat vakitlerinde uyku uyumak mekruh sayılır.

Kerahat Vakitlerinde Niçin İbadetler Mekruh Sayılıyor?

Kerahat vakitlerinin ibadet yapmak için dinen mekruh sayılmasının sebebi güneşe tapanlara benzetilmemek için olmaktadır. Güneşin doğuş, batış ve tam tepe noktalarında bulunması zamanında geçmiş zamanlarda helak olan birçok topluluğun ateşe ve güneşe tapmalarından kaynaklanmaktadır.