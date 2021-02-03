Kerahat Vakti nedir, ne zamandır? Nedir, Kerahat Vaktinde namaz kılınır mı kılınmaz mı?

Bu zaman dilimi çok kritiktir, bu zaman dilimi İslam'da namaz vakti olarak tanımlanır ve gün doğumunu, en tepe halini ve gün batımını temsil eder.

Kerahat vakti namaz kılınır mı?

Kerahat vakitlerinde İslam dinince namaz kılınması mekruhtur. Sadece farz değil, bu vakitlerde sünnet ve nafile namazlar da kılınmaması gerekmektedir.

Kerahat vakitleri nelerdir?

Kerahat dönemi İslam'da güneşin hareketi ile tanımlanır. Dağın hemen üzerinde gün doğumu ve gün batımı zamanı Kerahat dönemidir. Şimdiki zaman geleneklerine göre Kerahat'ta zaman şu şekildedir:

Gün doğumundan sonra yaklaşık 45-50 dakika sürer.

Güneş doruk noktasından batıya doğru hareket edene kadar 40 dakika sürer.

Gün batımından 45 dakika önce başladı ve güneş batana kadar devam eder.

İkindi namazı Kerahat vakti kılınır mı?

Kerahat vaktinde sadece ikindi namazı için bir durum bulunmaktadır. İkindi namazı kerahat vaktine kalırsa sünneti kılınmaz sadece farz kılınabilmektedir.