Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar

Antalya tek başına yaşayan Uğur Oğuz’un karısından ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği komşuların söylemleri ile teyit edildi.

Bunalımda olan Oğuz, müstakil evini ateşe verdi daha sonra da dumandan zehirlenerek bilincini kaybetti.

Yangını gören bekçi ekibi içeride biri olduğunu duyunca yanan eve girdi ve Uğur Oğuz’u evden çıkardı. Evden çıktıktan kısa bir süre sonra yangının etkisi ile çatı çöktü ancak yaralanan olmadı.

Hastaneye götürülen Oğuz’un herhangi bir sağlık probleminin olmadığı söylendi.

