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Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar

Mahallede tur atan bekçiler dumanları görünce yangına koştular. Yanan evde hala birinin olduğunu öğrenen bekçiler hiç düşünmeden alevler içindeki eve girdiler. Yangın sebebi ile evin çatısı çöktü.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:04
Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar
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Antalya tek başına yaşayan Uğur Oğuz’un karısından ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği komşuların söylemleri ile teyit edildi.

 

Bunalımda olan Oğuz, müstakil evini ateşe verdi daha sonra da dumandan zehirlenerek bilincini kaybetti.

 

Yangını gören bekçi ekibi içeride biri olduğunu duyunca yanan eve girdi ve Uğur Oğuz’u evden çıkardı. Evden çıktıktan kısa bir süre sonra yangının etkisi ile çatı çöktü ancak yaralanan olmadı.

 

Hastaneye götürülen Oğuz’un herhangi bir sağlık probleminin olmadığı söylendi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
YangınBekçiAntalyaKepez
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