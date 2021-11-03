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Kepçe operatörü 2021 yılında ne kadar maaşı almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Kepçe operatörü mesleği ile ilgili tüm detaylı bilgileri sizler için haberimizde derledik...

03 Kasım 2021 Çarşamba 10:20
Kepçe operatörü 2021 yılında ne kadar maaşı almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
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Kepçe operatörü ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Kepçe operatörü servis  iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz. Meslek ile ilgili merak edilen sorular ve cevaplarını derlediğimiz haberimiz sizlerle.

Kepçe operatörü tanımı nasıl yapılır?

Depolarda veya diğer tesislerde kum veya gübre gibi gevşek malzemeyi taşımak için kepçeli bir aracı kullanan kişi ve kişilerin yaptığı iştir.

Kepçe operatörü 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Kepçe operatörü  olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 3.870 TL olarak ifade edilebilir. Kepçe operatörü  olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 6.700 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Kepçe operatörü  servis  olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Kepçe operatörü  iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Kepçe operatörü  olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Kepçe operatörü olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. İlköğretimden mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Kepçe operatörü sel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  ne iş yapmaktadır?

Kepçe operatörü  çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

  1. Aracı çalıştırmak ve kontrol kolunu çekerek kepçeyi indirmek,
  2. Aracı ileri doğru hareket ettirerek kepçeyi nakledilecek malzeme yığınına sürmek,
  3. Kepçeyi kaldırmak ve aracı hareket ettirerek kepçeyi  depo veya boşaltma yeri üzerine getirmek,
  4. Kontrol kolunu işleterek kepçeyi öne doğru eğmek ve içindekileri boşaltmak ve istenilen miktar taşınıncaya kadar hareketi tekrar etmek.  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kepçe operatörü  meslek ana grubu nedir?

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılara dahil olarak çalışmaktadırlar.

Kepçe operatörü  meslek alt ana grubu nedir?

Sürücüler ve hareketli tesis operatörlerine mensuplarıdır.

Kepçe operatörü  meslek grubu nedir?

Hareketli tesis operatörlerine dahildirler.

Kepçe operatörü  meslek birim grubu nedir?

Hafriyat makineleri ve benzeri makinelerin operatörleri birimindendirler.

Kepçe operatörü meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Kepçe operatörü meslek kodunu bulduk, ilgili kod 8342.25 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Kepçe operatörü  olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Kepçe operatörü olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 


Son Güncelleme: 03.11.2021 10:20
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Anahtar Kelimeler:
KepçeoperatörüMaaşIşkur
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