İntenetin günlük hayattaki yerinin artmasıyla beraber bir çok devlet kurumu da bu alana yönelik sistemler geliştirmeye başladı. PTT’nin geliştirmiş olduğu ‘’KEP sistemi’’ de bunlardan bir tanesi. İnsanların merak ettiği sistemlerden birisi olan KEP sistemi arama motorlarında en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Peki KEP sistemi nedir? KEP ile e-posta aynı amaçla mı kullanılır?

KEP Sistemi Nedir?

KEP ile E-Posta Aynı Amaçla Mı Kullanılır?

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi, PTT’nin e-postaları kayıt altına almak amacıyla geliştirdiği bir sistemdir. E-postanın kayıt altına alınmasıyla ise e-postaların kanıt olarak saklanması amaçlanmıştır. Resmi yazışmalar bu sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek olup bu yazışmalar uluslararası normlar çervesinde kayıt altına alınmaktadır.

KEP sistemi ile e-posta arasındaki fark KEP sisteminin resmi yazışmalarda, e-postaların ise hem resmi hem de özel yazışmalarda kullanılabilmesidir. Ayrıca KEP sistemi üzerinden yapılan yazışmalar kanunen delil özelliği taşırken e-postalar ise bu özelliği taşımaz.