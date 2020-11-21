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Kentsel dönüşümden hangi binalar faydalanabilmektedir? Kentsel dönüşüm için gerekli belgeler

Yoğun risk altında olan ve olası bir doğal afette tehlike arz eden tadilat görmesi mümkün olmayan binalar kentsel dönüşümle yıkılarak yerine sağlam ve afetlere uygun binalar inşa edilmektedir. Kentsel dönüşümden faydalanmak için binanın uygun olması gereklidir.

21 Kasım 2020 Cumartesi 17:14
Kentsel dönüşümden hangi binalar faydalanabilmektedir? Kentsel dönüşüm için gerekli belgeler
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İzmir’de yaşanan acı depremin ardından oturdukları binaların olası bir deprem için sağlam olmadığını, riskli durumda olduğunu düşünen vatandaşlar riskli konutlara uygulanan kentsel dönüşümü araştırmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm, doğal afet riski bulunan yerlerdeki konutların iyi hale getirilmesi projesidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projeler ile olası bir afet halinde yıkılma ihtimali bulunan binalardan güçlendirilemeyecek, tadilat yapılamayacak kadar kötü durumda olan binaların yıkılarak yerine sağlam ve oturulabilecek binaların yapılmasıdır. Bütün binalar ve evler kentsel dönüşüm yapılmaya uygun olamayabilmektedir. Böyle binalar için başvuru yaparak sonuca göre kentsel dönüşüme uygun olup olmadığı öğrenilebilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Başvurusu Nasıl Yapılır?

Riskli olduğu düşünülen bir bina hakkında Şehir ve Çevrecilik Bakanlığına başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra riskin seviyesinin tespitinin gerçekleştirilmesi için bina denetlemeleri gerçekleştirilecektir. Risk durumu belli olduktan sonra sonuca göre bina kentsel dönüşümden faydalanabilmektedir.

Kentsel Dönüşüm İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?


Oturan kişilerin ya da sahibinin Kimlik belgesi fotokopisi

Tapunun fotokopisi

Hisse oranlarını belirten belge

Belediyeden statik proje belirten belge

Vekaletname

Yerleşim yerini doğrulayan yazı belgelerinin toplanması gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nedir?

Binaları kentsel dönüşümde olan ev sahiplerine kira yardımı sağlanmaktadır. 700-1500 TL arasında yapılan yardımlarda başvurulan binanın kentsel dönüşeme uygun olduğunun öğrenilmesinin ardından gerekli belgelerin toplanarak binaya kentsel dönüşüm başvurusu yapılması gerekmektedir. Yardım 48 aya kadar yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 21.11.2020 17:14
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Anahtar Kelimeler:
KentselDönüşümBina
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